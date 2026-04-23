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SAÚDE

PBH amplia horário e número de profissionais para consultas médicas on-line

Quatro novos médicos e dois enfermeiros compõem a equipe e o horário de atendimento que começava às 8h, iniciará às 7h

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
23/04/2026 18:02 - atualizado em 23/04/2026 18:08

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Os atendimentos contam com uma triagem realizada por enfermeiros, seguida por consulta médica.
Os atendimentos tem uma triagem realizada por enfermeiros, seguida por consulta médica crédito: PBH/Divulgação

Quem quiser agendar uma consulta on-line pelo SUS, em Belo Horizonte, agora terá uma hora a mais com quatro médicos e dois enfermeiros recém-contratados para realizar os atendimentos. Segundo a prefeitura, a solicitação de consulta podia ser feita entre 8h e 20h, agora será de 7h a 20h. A extensão do horário vai ocorrer apenas durante o período de tempo seco e frio, em que há maior incidência de doenças respiratórias.

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A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) afirma que neste ano foram registradas duas mil teleconsultas com queixas de doenças respiratórias. Os agendamentos relatando sintomas relacionados a elas quase dobrou de fevereiro para março, aumentando de 524 para 901, 58% a mais.

Outros 11,2 mil teleatendimentos incluíram reclamações leves, como sintomas de dengue, zika,  chikungunya, diarréias e dores de cabeça. 

Praticidade

Qualquer morador da capital, a partir de 2 anos de idade, que esteja cadastrado em um dos 153 centros de saúde da cidade pode utilizar o serviço de teleconsulta.

Para a marcação é preciso criar um login na plataforma e escolher um horário disponível. Depois da consulta, de acordo com o diagnóstico médico, o paciente recebe orientações e, caso necessário, a prescrição de medicamentos ou documentos necessários, como laudo médico e encaminhamento. Tudo é enviado ao e-mail cadastrado pelo paciente na plataforma em até 24h.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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