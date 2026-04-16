Coletivo de Lambe-lambe visita cidades de Minas em celebração de 10 anos 

Ocupando diversos espaços da cidade, como postes, vigas que sustentam placas e semáforos, ou muros, o coletivo #UmLambePorDia, espalha arte e poesia entre os carros e prédios de Belo Horizonte há uma década. A iniciativa, que já participou três vezes da Virada Cultural de BH e lançou 2 livros, celebra seu 10° aniversário.

A comemoração dos 10 anos do Projeto acontecerá de forma itinerante por 10 cidades de Minas Gerais onde o coletivo vai levar a sua arte urbana a novos locais. O #UmLambePorDia na Estrada começa neste sábado (18/4), em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha.

O projeto vai acontecer em 3 fases nas quais os fundadores e responsáveis pelo projeto, o escritor e produtor cultural Leonardo Beltrão e a atriz, cantora e compositora Julia Branco, vão realizar atividades pelas cidades escolhidas.

A grande intervenção da iniciativa é a instalação de um mural de lambes em local de grande movimentação na cidade, com cerca de 2,5 metros de altura por 3 metros de largura. Também será feita uma oficina de criação poética e colagem de lambes voltadas a crianças, jovens e adultos. Por fim, Julia será responsável por uma apresentação que mescla músicas e literatura.

As atividades da primeira fase do projeto, que acontece entre 18 de abril e 2 de maio, são abertas ao público em determinadas cidades conforme a seguinte programação, divulgada pelo #UmLambePorDia:

PROGRAMAÇÃO EIXO NORTE

Diamantina

Mural: 19 e 20 de abril, a partir das 14h

Oficina: 20 de abril, das 14h às 17h

Local: Lapidário das Artes (Rua São Francisco, 49, Centro Histórico)

Inscrições: no local, via formulário próprio

Serro

Mural: 23 e 24 de abril, a partir das 13h

Oficina: 24 de abril, das 13h às 17h

Local: CEDIA / CriaSer (Rua do Xaveco, 120)

Evento para crianças e adolescentes atendidos pela Fundação

Pirapora

Mural: 27 e 28 de abril, das 13h às 16h30

Oficina: 27 de abril, das 13h às 16h30

Local: E.M. Nossa Senhora Aparecida (Av. Mascarenhas, 322)

Evento para alunos e funcionários da Escola

Montes Claros

Mural: 30 de abril e 1º de maio, a partir das 14h

Oficina: 30 de abril, das 19h às 22h

Local: Centro de Convívio Luizinha Gonçalves (Vila Atlântida)

Inscrições: no local, por ordem de chegada, sujeita a lotação

As próximas fases do percurso ocorrem no Eixo Triângulo, nas cidades de Uberlândia, Uberaba e Araxá, entre 8 a 22 de novembro e no Eixo Sul, em Caxambu, São Lourenço e São João del-Rey, sem data confirmada ainda.

Por trás do projeto

Leonardo Beltrão expõe que a ideia por trás de integrar oficinas com público infantojuvenil parte de uma mudança de mentalidade do projeto. Ele e Júlia se tornaram pais nos últimos anos e isso modificou a maneira como lidam com a arte. “Tudo que envolve a primeira infância a gente tem cada vez mais acolhido em todas as nossas realizações. Nossa filha que vai com a gente pra estrada para comemorar esses 10 anos do projeto.”, diz.

O projeto também conta com acessibilidade em todos os seus momentos. Os murais de lambes contarão com audiodescrição acessada por QR Code, as oficinas terão intérprete de Libras e as ações serão registradas em vídeo com legendagem eletrônica, garantindo medidas de acessibilidade e democratização do acesso. Leonardo destaca que essa inclusão é vista como “uma premissa para qualquer atividade que a gente utilize recursos públicos”.

“A marginalização está presente em todos os setores da economia e na cultura não é diferente. Então, em tudo que é possível a gente trabalha com ela”, acrescentou ao falar sobre a importância de disponibilizar recursos de acessibilidade.

Durante as oficinas, os participantes receberão Caixas de Lambes, criadas para o projeto #UmLambePorDia na estrada. O kit tem 20 lambes poéticos, além de rolinho, cola branca e um guia simples com orientações para a colagem. A ideia é dar continuidade a experiência da oficina, ocupando o espaço urbano com palavras.

O projeto já passou por Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Varginha. Apesar de Leonardo ser natural do interior de Minas, essa é a primeira vez que o projeto roda amplamente o estado, depois de muitas colagens na capital do estado e na cidade natal do criador, Varginha.

Serviço

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Projeto: #UmLambePorDia na estrada

Comemoração: 10 anos do coletivo

Cidades contempladas: Pirapora, Montes Claros, Serro, Diamantina, Caxambu, São Lourenço, São João del-Rey, Uberlândia, Uberaba e Araxá

Período: a partir de 18 de abril de 2026

Acesso: gratuito, com medidas de acessibilidade

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima