MG: jogos que acertaram a Lotofácil podem ter sido feitos pela mesma pessoa

Fundada há 40 anos, a Loteria Porta da Esperança, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é "pé quente". Foi lá onde duas únicas apostas em todo o Brasil acertaram as 15 dezenas do concurso 3658 da Lotofácil, sorteadas nessa sexta-feira (10/4). Cada uma delas faturou um prêmio de R$ 786.443,96.

Uma das proprietárias da casa lotérica, Raquel Resende Maia dos Santos, de 50 anos, diz não ter ideia de quem são os ganhadores ou o ganhador, mas afirma que não é a primeira vez que um sortudo leva uma bolada com uma aposta feita no local.

Ela tem uma teoria para tentar explicar o fato inusitado, dois jogos idênticos e premiados em uma das loterias mais populares do Brasil, com seis sorteios semanais, o que gera um volume de milhões de apostas .

"Tenho para mim que a pessoa veio jogar, esqueceu que jogou, voltou e marcou os mesmos números de novo. Temos aqui vários clientes que jogam sempre os mesmos números", declara a empresária, que garante que a Porta da Esperança Loterias é "pé quente" há muitos anos.

"Já vendemos há uns cinco anos a 'quina' da Quina e, só este ano, já vendemos quatro Lotofácil de 14 pontos. Neste ano, quero vender uma Mega-Sena premiada", afirma Raquel, funcionária da Porta da Esperança por 29 anos antes de se tornar, há um ano, uma das proprietárias da casa lotérica.

Uma das proprietárias da lotérica onde dois jogos ganharam os dois prêmios máximos da Lotofácil pagos no último sorteio Alexandre Guzanshe/ EM/D.A. Press

Um desses clientes que jogam sempre o mesmo número é o aposentado Gildo Almeida, de 59 anos. No entanto, ele garante não ser o sortudo ou um deles. Gildo conta que em 2012 acertou a quadra da Quina nesta mesma loteria e, desde então, repete sempre os mesmos números. "Na época, ganhei R$ 3.774. Com esse dinheiro, fiz o piso da minha casa. Na época era um dinheirinho bom", lembra o aposentado.

Ele faz apostas em loterias desde os 18 anos e conta que repete o mesmo número inspirado na história de uma moradora de Lavras, no Sul de Minas. O homem ouviu no rádio que a tal mulher jogou, toda semana, durante dois anos, o mesmo número até ser sorteada e faturar o prêmio principal. "Esses números já me deram sorte uma vez, quem sabe não dão de novo. Tenho fé", comenta.

É na fé também que ele se apega quando deixa de jogar a mesma sequência de dezenas e fica torcendo para não saírem seus "números da sorte". "Fico preocupado quando não jogo, mas me apego na fé de que não vão sair dessa vez", torce Gildo.

Nas redondezas, ninguém faz ideia de quem pode ser o vencedor ou vencedores dessa sexta-feira. E na loteria também não é possível saber quem acertou, pois os jogos não têm identificação nominal, e o prêmio é pago diretamente pela Caixa Econômica Federal. "Só sei que esse sortudo chutou a miséria", resume Gildo.

Vendendo títulos de capitalização premiáveis ao lado da Porta da Esperança Loteria, Iraildes Lima dos Santos Tobias, de 61 anos, diz que Igarapé é uma "cidade sortuda", apesar do azar que ela conta ter tido na virada do ano de 2025 para 2026. A vendedora afirma que acertou as seis dezenas da Mega-Sena da virada, mas se esqueceu de registrar o jogo na Porta da Esperança Loterias. A Mega-sena da virada deste sorteio pagou um prêmio de R$ 182 milhões para cada um dos ganhadores.

"Eu bati em mim mesma", responde a vendedora ao ser questionada sobre qual reação teve ao perder a chance de ficar milionária e de realizar o sonho da Raquel de vender a mega premiada. No entanto, Iraildes garante que não perdeu a esperança de acertar novamente. Enquanto isso, se gaba de já ter vendido 15 títulos de capitalização premiados, sendo que, em dois deles, segundo ela, seus clientes ganharam um carro e um apartamento.

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Como funciona a Lotofácil

Na Lotofácil, o apostador pode marcar entre 15 e 20 números em um volante que contém 25 dezenas. São premiadas as apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O custo para uma aposta simples de 15 números é de R$ 3,50. No concurso de ontem foram premiadas 703.101 apostas, mas só as duas apostas de Igarapé ganharam o prêmio máximo de quase R$ 800 mil. Os outros ganhadores receberam prêmios que variaram entre R$ 1.884,56 e R$ 7.