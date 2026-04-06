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Mega-Sena: veja os números mais e menos sorteados em toda a história

A matemática por trás dos sorteios: confira as dezenas que mais saíram e aquelas que são consideradas 'azaradas' desde o início do concurso

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
06/04/2026 16:06 - atualizado em 06/04/2026 16:06

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Mega-Sena: veja os números mais e menos sorteados em toda a história
Milhões de brasileiros buscam estratégias ao preencher seus volantes da Mega-Sena, renovando a esperança de mudar de vida. crédito: Agência Brasil / Rafa Neddermeyer

A cada sorteio da Mega-Sena com prêmio acumulado, milhões de brasileiros renovam a esperança de mudar de vida. Nessa hora, muitos apostadores buscam estratégias, e uma das mais populares é analisar os números que mais e menos saíram ao longo da história do concurso. Embora cada sorteio seja um evento independente, conhecer as estatísticas pode ser uma curiosidade interessante na hora de preencher o volante.

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Desde o primeiro concurso, em 1996, alguns números se tornaram figurinhas carimbadas nos sorteios. Um levantamento histórico mostra que certas dezenas apareceram com mais frequência do que outras, alimentando a crença de que são "números da sorte".

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Os números que mais saem na Mega-Sena

Analisando o histórico de sorteios da Caixa Econômica Federal, a dezena 10 se destaca como a mais sorteada. Logo em seguida, aparece o número 53, que também tem um histórico de muitas aparições. Outras dezenas que costumam figurar entre as mais frequentes incluem 05, 23 e 42, embora a lista completa possa variar ligeiramente com novos concursos.

É importante lembrar que, do ponto de vista da matemática, todos os 60 números têm exatamente a mesma probabilidade de serem sorteados em qualquer concurso. O fato de uma dezena ter saído mais vezes no passado não aumenta nem diminui sua chance de aparecer no futuro. A estatística serve apenas como um registro histórico dos resultados.

As dezenas 'azaradas' da Mega-Sena

Do outro lado da tabela, existem os números que raramente aparecem nos resultados. Segundo os dados históricos, a dezena menos frequente em toda a história do concurso é a 26. Outros números também apresentam uma frequência menor e variam ao longo do tempo, mas a análise estatística revela um grupo de dezenas que costuma ficar abaixo da média de aparições, como o 21, 55 e 22.

Para alguns jogadores, apostar nesses números é uma tática, baseada na ideia de que, por terem saído poucas vezes, a hora deles pode estar chegando. Para outros, o melhor é evitá-los a todo custo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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