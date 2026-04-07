MG: mãe invade escola e agride professor em Governador Valadares

Um professor de educação física da Escola Estadual Israel Pinheiro, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, foi agredido com unhadas pela mãe de um aluno e pelo companheiro dela. O caso ocorreu dentro da instituição nessa segunda-feira (6/4).

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mulher entrou na escola pelo acesso dos funcionários e interrompeu a aula alegando que o filho dela havia sido agredido por outro aluno.

De acordo com o registro policial, o professor agredido relatou que estava dando aula de educação física para crianças quando um dos alunos tomou a bola de outro, que começou a gritar. Nesse momento, a mãe de um dos estudantes invadiu a escola, foi até a quadra e interrompeu a aula. Segundo a vítima, a mulher chamou atenção dos alunos. O professor disse à PM que não entendeu ao certo o que ela falou, visto que é venezuelana.

Com a confusão, a vice-diretora foi até a quadra, conforme o boletim de ocorrência. Para ela, a mulher afirmou que o filho teria sido agredido por outro aluno. O professor negou a agressão e disse à vice-diretora que era uma brincadeira entre as crianças. Nesse momento, de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher se enfureceu e começou a atacar o professor com unhadas no torso.

Ainda segundo registro da PM, a vice-diretora retirou a mulher da escola. Em seguida, após a expulsão da mulher, o companheiro dela invadiu a escola, “com agressividade, e correu atrás do professor, tentando agredi-lo com socos e conseguindo desferir um empurrão”.

À Polícia Militar, o professor disse que o companheiro da mulher segurava algo na cintura no momento das agressões. Não foi confirmado se era uma arma.

Conforme boletim de ocorrência, o homem fugiu da escola “muito nervoso” ao saber que a PM estava sendo acionada. Na saída, ele deu um soco em uma porta na entrada da instituição, quebrando o vidro.

Quando a PM chegou no local, o casal não estava mais na escola.

Secretaria de Educação

Em nota, Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) afirmou que “não tolera qualquer forma de violência nas escolas e que coloca o bem-estar dos estudantes no centro de suas ações”. A pasta informou que, diante do ocorrido, a instituição de ensino atuou de imediato e acionou a Polícia Militar.

A SEE-MG informou que o Conselho Tutelar foi acionado e que, por meio da Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Governador Valadares, tem prestado apoio ao professor agredido.

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“As ações de prevenção à violência que já ocorrem na escola, serão reforçadas pela SRE de Governador Valadares, que irá adotar um plano de ação para fortalecer a mediação de conflitos, com o apoio do Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE), formado por psicólogo e assistente social, que atuam diretamente no cuidado e na escuta qualificada da comunidade escolar”, informou a pasta. Ainda de acordo com a SEE-MG, a equipe vai intensificar ações de convivência na unidade de ensino, reiterando o papel fundamental da família no processo educativo.