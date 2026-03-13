Presidente do Sintram é o entrevistado do 'Em Minas' deste sábado (14/3)
Rubens Lessa fala sobre a atual situação do transporte público da Região Metropolitana de BH e as perspectivas para o futuro
compartilheSIGA
Milhões de brasileiros utilizam o transporte público diariamente para ir trabalhar, estudar, passear ou resolver questões pessoais. No “Em Minas” deste sábado (14/3), o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram), Rubens Lessa, vai tirar as dúvidas que sempre acompanham o sistema de ônibus de Minas Gerais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Entre os assuntos abordados no programa está a discussão acerca da Tarifa Zero, os problemas enfrentados pelas empresas de ônibus, a modernização da frota e o futuro da mobilidade urbana no Brasil. Lessa também explica a necessidade e função dos subsídios concedidos pelos municípios: “O subsídio é muito importante. Com ele, podemos aumentar o número de linhas, de viagens e de atendimento, além de diminuir o tempo de espera no ponto de ônibus”.
- Tarifa de ônibus em BH: como o novo valor impacta seu orçamento
- BH: ônibus gratuitos aos domingos representam 2,33% do custo do sistema
Rubens também atua como presidente do grupo Saritur, é diretor da Confederação Nacional do Transporte (CNT) e conselheiro da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), se destacando como especialista em transporte à nível nacional.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O episódio vai ao ar às 19h30 na TV Alterosa e no YouTube do Portal Uai. Na segunda, a íntegra da entrevista estampa as páginas do impresso do Estado de Minas e também fica disponível no site.