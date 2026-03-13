Presidente do Sintram é o entrevistado do 'Em Minas' deste sábado (14/3)

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Milhões de brasileiros utilizam o transporte público diariamente para ir trabalhar, estudar, passear ou resolver questões pessoais. No “Em Minas” deste sábado (14/3), o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram), Rubens Lessa, vai tirar as dúvidas que sempre acompanham o sistema de ônibus de Minas Gerais.

Entre os assuntos abordados no programa está a discussão acerca da Tarifa Zero, os problemas enfrentados pelas empresas de ônibus, a modernização da frota e o futuro da mobilidade urbana no Brasil. Lessa também explica a necessidade e função dos subsídios concedidos pelos municípios: “O subsídio é muito importante. Com ele, podemos aumentar o número de linhas, de viagens e de atendimento, além de diminuir o tempo de espera no ponto de ônibus”.

Rubens também atua como presidente do grupo Saritur, é diretor da Confederação Nacional do Transporte (CNT) e conselheiro da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), se destacando como especialista em transporte à nível nacional.

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O episódio vai ao ar às 19h30 na TV Alterosa e no YouTube do Portal Uai. Na segunda, a íntegra da entrevista estampa as páginas do impresso do Estado de Minas e também fica disponível no site.