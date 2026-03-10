Assine
REVOLTA

"Até quando vai ser assim?"

Letícia Pereira, irmã de Mariana Camila de Oliveira Santos, de 30 anos, assassinada no último domingo (8/3), Dia Internacional da Mulher

JM
Júlio Moreira
JM
Júlio Moreira
Repórter
10/03/2026 13:05

Familiares, moradores e representantes de movimentos de defesa das mulheres participaram do ato, realizado em protesto contra o feminicídio e em memória de mulheres vítimas da violência
Familiares, moradores e representantes de movimentos de defesa das mulheres participaram do ato, realizado em protesto contra o feminicídio e em memória de mulheres vítimas da violência crédito: Júlio Moreira/EM/D.A. Press

A morte de Mariana Camila de Oliveira Santos, de 30 anos, assassinada na madrugada do último domingo (8/3), justamente no Dia Internacional da Mulher, motivou uma manifestação na manhã desta terça-feira (10/3), em frente à Igreja Matriz de Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 

Familiares, moradores e representantes de movimentos de defesa das mulheres participaram do ato, realizado em protesto contra o feminicídio e em memória de mulheres vítimas da violência. A mobilização ocorreu poucos dias após o crime que provocou forte comoção na cidade.

Durante a manifestação, participantes levaram pares de calçados femininos, que foram colocados no chão como símbolo das mulheres que tiveram suas vidas interrompidas pela violência.

Participantes levaram pares de calçados femininos, que foram colocados na escadaria em frente à Igreja Matriz de Santa Luzia
Participantes levaram pares de calçados femininos, que foram colocados na escadaria em frente à Igreja Matriz de Santa Luzia Júlio Moreira/EM/D.A. Press

Entre os participantes, estava Letícia Pereira, de 38 anos, irmã da vítima. Em entrevista ao Estado de Minas, ela falou sobre o momento vivido pela família e cobrou justiça.

“Até quando vai ser assim?”, questionou.

Segundo Letícia, o sentimento entre os familiares é de profunda tristeza e indignação pela brutalidade do crime. Ela afirmou que a família ainda tenta lidar com a perda repentina.

“A Mariana deixou três filhos, que me disseram ontem que não sabem viver sem a mãe. O que esperamos agora é que a justiça seja feita”, afirmou.

