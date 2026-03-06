Justiça suspende licença da mineradora Fleurs, alvo da Operação Rejeito
Mineradora teria violado direitos da comunidade quilombola Manzo Ngunzo Kaiango, que estaria ameaçada pela atividade minerária
compartilheSIGA
A Fleurs Global Mineração Ltda, que foi um dos alvos Operação Rejeito, deflagrada no dia 17 setembro de 2025, pela Polícia Federal, teve a licença ambiental suspensa pela Justiça nessa quinta-feira (5/3). Sem tal documento, a empresa fica impedida de operar. Essa decisão decorre de uma ação movida pela Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Prefeitura cancela suspensão de alvará da Vale em Congonhas
- Serra do Espinhaço: professor da UFMG alerta para consequência da mineração
De acordo com o processo, a mineradora teria violado direitos da comunidade quilombola Manzo Ngunzo Kaiango, que se se encontra na área de presunção de impactos diretos causados pela atividade minerária. Por isso, seria obrigatória a realização de estudos específicos e da consulta prévia antes da concessão de qualquer licença ambiental, o que não teria ocorrido.
O juiz federal Gláucio Maciel reconheceu a presunção de impacto às comunidades quilombolas, que estão localizadas a uma distância inferior a 8 quilômetros da área de mineração. Além disso, o magistrado destacou a "necessidade de impedir a consolidação de danos ambientais e culturais que, uma vez ocorridos, dificilmente poderão ser revertidos".
Leia Mais
A decisão também cita uma "possível ilegalidade na concessão da licença". Vale lembrar que a Operação Rejeito foi deflagrada para investigar esquemas de fraude e corrupção em processos de licenciamentos ambientais para empreendimentos minerários.
Por fim, ainda segundo a decisão, o governo do Estado ficou proibido de conceder qualquer novo pedido de licenciamento ambiental, bem como de renovar licenças já existentes à Fleurs Global Mineração. O juiz ainda determinou que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público Federal, que deverá apresentar parecer.
Relembre o caso
De acordo com a investigação da Polícia Federal, as mineradoras envolvidas na Operação Rejeito se utilizavam de uma complexa operação de lavagem de dinheiro para ocultar os lucros. O esquema também incluía o pagamento de propinas a servidores públicos de órgãos fiscalizadores, para obtenção de licenças ambientais fraudulentas.
Ainda segundo informações da investigação, a Fleurs Global Mineração seria responsável por centralizar o fluxo financeiro das empresas envolvidas. A mineradora pertence a Alan Cavalcante do Nascimento, apontado como chefe do esquema: ele foi preso durante a operação.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Entre as mineradoras envolvidas na Operação Rejeito, a Fleurs Global era a única que ainda dispunha de licença ambiental em vigência.