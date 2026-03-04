Assine
PRISÃO

EUA ajudam a prender suspeito de exploração sexual infantojuvenil em Minas

Polícia Civil de Minas Gerais prende suspeito de exploração sexual de crianças e adolescentes, downloads ilegais foram identificados pelos EUA.

Pedro Naves*
Pedro Naves*
Repórter
04/03/2026 15:13

PCMG procura 4 suspeitos de esquema criminoso milionário de garagistas
PCMG procura 4 suspeitos de esquema criminoso milionário de garagistas crédito: PCMG/Divulgação

A partir de alerta emitido pelas autoridades estadunidenses, um suspeito de exploração sexual de crianças e adolescentes foi preso preventivamente nesta quarta-feira (4/3), em Passos, no Sul de Minas. 

As atividades detectadas pelas autoridades dos EUA que foram repassadas para os órgãos federais brasileiros, tinham origem no município mineiro de Piumhi, na mesma região do estado. O IP identificado pelo EUA estaria fazendo downloads de diversos vídeos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil.

As informações recebidas pelas autoridades foram repassadas para a Polícia Civil de Minas Gerais, que decidiu instaurar inquérito policial e realizou mandados de busca e de prisão. Questionamentos sobre os motivos do caso ser julgado em âmbito estadual ainda não foram fornecidos pela PCMG. O jornal segue aberto para respostas.

As medidas foram deferidas pelo Poder Judiciário e integralmente cumpridas nesta quarta-feira (4/3). O suspeito, de 37 anos, foi preso em Passos (MG), a cerca de 90 quilômetros da cidade onde foram registrados os downloads. Na operação, os policiais apreenderam aparelhos eletrônicos do investigado.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. Os trabalhos foram conduzidos por equipes da Delegacia de Piumhi e da Delegacia Regional de Passos.

