Bairros de Contagem podem sofrer desabastecimento de água nesta terça (3/3)

Copasa informou que a intermitência se deve a uma manutenção emergencial e que o abastecimento deve normalizar ainda hoje

Izabella Caixeta
Repórter
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
03/03/2026 11:01

Água escorrendo de uma torneira em um fundo borrado
A orientação é que os moradores façam uso consciente da água crédito: Divulgação

Bairros de Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem sofrer desabastecimento nesta terça-feira (3/3). Segundo aviso da Copasa divulgado na noite de ontem, a intermitência se deve a uma manutenção emergencial. 

Os bairros que podem ser afetados são:

  • Nacional,
  • Nacional 2ª Seção,
  • Residencial Vale das Orquídeas e
  • Vila Boa Vista.

A orientação é que os moradores façam uso consciente da água até a normalização completa. Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

A companhia informou que a previsão é que o abastecimento seja normalizado, gradativamente, no decorrer da noite de hoje.

contagem copasa grande-bh

