Bairros de Contagem podem sofrer desabastecimento de água nesta terça (3/3)

Bairros de Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem sofrer desabastecimento nesta terça-feira (3/3). Segundo aviso da Copasa divulgado na noite de ontem, a intermitência se deve a uma manutenção emergencial.

Os bairros que podem ser afetados são:

Nacional,

Nacional 2ª Seção,

Residencial Vale das Orquídeas e

Vila Boa Vista.

A orientação é que os moradores façam uso consciente da água até a normalização completa. Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

A companhia informou que a previsão é que o abastecimento seja normalizado, gradativamente, no decorrer da noite de hoje.