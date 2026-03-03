Bairros de Contagem podem sofrer desabastecimento de água nesta terça (3/3)
Copasa informou que a intermitência se deve a uma manutenção emergencial e que o abastecimento deve normalizar ainda hoje
compartilheSIGA
Bairros de Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem sofrer desabastecimento nesta terça-feira (3/3). Segundo aviso da Copasa divulgado na noite de ontem, a intermitência se deve a uma manutenção emergencial.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Os bairros que podem ser afetados são:
- Nacional,
- Nacional 2ª Seção,
- Residencial Vale das Orquídeas e
- Vila Boa Vista.
A orientação é que os moradores façam uso consciente da água até a normalização completa. Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- As engrenagens do desastre de Juiz de Fora
- Brumadinho: liberação do Aedes aegypti com Wolbachia é iniciada
A companhia informou que a previsão é que o abastecimento seja normalizado, gradativamente, no decorrer da noite de hoje.