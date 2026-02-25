Assine
ZONA DA MATA

Drone: a devastação no bairro mais atingido pelas chuvas em Juiz de Fora

No Parque Burnier, até o momento, 14 pessoas seguem desaparecidas e oito corpos foram resgatados

Larissa Leone*
Mateus Parreiras
25/02/2026 17:43

O Bairro Parque Burnier, na Zona Leste de Juiz de Fora na Zona da Mata, foi a área mais atingidas pelas fortes chuvas
O Bairro Parque Burnier, na Zona Leste de Juiz de Fora, Zona da Mata, foi a área mais atingida pelas fortes chuvas crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A. Press

O temporal que atingiu a Zona da Mata mineira na tarde e noite dessa segunda-feira (23/2) deixou um cenário de caos em diversas cidades da região. O Bairro Parque Burnier, na Zona Leste de Juiz de Fora (MG), foi a área mais atingidas pelas fortes chuvas.

A lama tomou as ruas e casas caíram sobre outras. Durante a coletiva realizada na tarde dessa terça-feira (24/2), a prefeita do município, Margarida Salomão (PT), destacou que a primeira ação de salvamento no bairro foi feita pelos próprios moradores, antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros. "Sabe como eles estavam tirando as pessoas? Na unha", disse.

O Estado de Minas esteve no local acompanhando os trabalhos. Até o momento, 14 pessoas seguem desaparecidas e oito corpos foram resgatados. Imagens aéreas feitas na manhã desta quarta-feira (24/2) mostram a devastação no local.

Desde a madrugada de terça-feira (24/2), a Prefeitura de Juiz de Fora decretou estado de calamidade pública, com validade de seis meses, em razão do volume recorde de chuvas registrado no município.

A tragédia já deixou 46 mortos confirmados – 40 em Juiz de Fora e seis em Ubá. Em Juiz de fora há mais de três mil pessoas desabrigadas.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

