Assine
overlay
Início Gerais
CARNAVAL 2026

Foto na hora, hits e sustentabilidade marcam fantasias no Abalô-Caxi

Criatividade toma conta da "Fesa no Vale!" neste domingo (15) na Avenida Amazonas.

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
15/02/2026 12:42 - atualizado em 15/02/2026 12:44

compartilhe

SIGA
x
De Ney Matogrosso a "Charme", de Liniker, foliões apostam em criatividade e diversidade no Abalô-Caxi, onde até fotos reveladas na hora eternizam os looks do desfile
De Ney Matogrosso a "Charme", de Liniker, foliões apostam em criatividade e diversidade no Abalô-Caxi, onde até fotos reveladas na hora eternizam os looks do desfile crédito: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press

Foto na hora, hits da música brasileira e sustentabilidade deram o tom das fantasias no desfile do Bloco Abalô-Caxi, neste domingo (15), na Avenida Amazonas. Entre referências a ícones da cultura pop e criações feitas com materiais reutilizados, os foliões transformaram a “Festa no Vale!” em uma passarela de diversidade e criatividade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De Ney Matogrosso a "Charme", de Liniker, foliões apostam em criatividade e diversidade no Abalô-Caxi, onde até fotos reveladas na hora eternizam os looks do desfile-Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
De Ney Matogrosso a "Charme", de Liniker, foliões apostam em criatividade e diversidade no Abalô-Caxi, onde até fotos reveladas na hora eternizam os looks do desfile Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
De Ney Matogrosso a "Charme", de Liniker, foliões apostam em criatividade e diversidade no Abalô-Caxi, onde até fotos reveladas na hora eternizam os looks do desfile-Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
De Ney Matogrosso a "Charme", de Liniker, foliões apostam em criatividade e diversidade no Abalô-Caxi, onde até fotos reveladas na hora eternizam os looks do desfile Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
De Ney Matogrosso a "Charme", de Liniker, foliões apostam em criatividade e diversidade no Abalô-Caxi, onde até fotos reveladas na hora eternizam os looks do desfile-Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
De Ney Matogrosso a "Charme", de Liniker, foliões apostam em criatividade e diversidade no Abalô-Caxi, onde até fotos reveladas na hora eternizam os looks do desfile Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
De Ney Matogrosso a "Charme", de Liniker, foliões apostam em criatividade e diversidade no Abalô-Caxi, onde até fotos reveladas na hora eternizam os looks do desfile-Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
De Ney Matogrosso a "Charme", de Liniker, foliões apostam em criatividade e diversidade no Abalô-Caxi, onde até fotos reveladas na hora eternizam os looks do desfile Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
De Ney Matogrosso a "Charme", de Liniker, foliões apostam em criatividade e diversidade no Abalô-Caxi, onde até fotos reveladas na hora eternizam os looks do desfile-Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
De Ney Matogrosso a "Charme", de Liniker, foliões apostam em criatividade e diversidade no Abalô-Caxi, onde até fotos reveladas na hora eternizam os looks do desfile Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
De Ney Matogrosso a "Charme", de Liniker, foliões apostam em criatividade e diversidade no Abalô-Caxi, onde até fotos reveladas na hora eternizam os looks do desfile-Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
De Ney Matogrosso a "Charme", de Liniker, foliões apostam em criatividade e diversidade no Abalô-Caxi, onde até fotos reveladas na hora eternizam os looks do desfile Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
De Ney Matogrosso a "Charme", de Liniker, foliões apostam em criatividade e diversidade no Abalô-Caxi, onde até fotos reveladas na hora eternizam os looks do desfile-Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
De Ney Matogrosso a "Charme", de Liniker, foliões apostam em criatividade e diversidade no Abalô-Caxi, onde até fotos reveladas na hora eternizam os looks do desfile Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
De Ney Matogrosso a "Charme", de Liniker, foliões apostam em criatividade e diversidade no Abalô-Caxi, onde até fotos reveladas na hora eternizam os looks do desfile-Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
De Ney Matogrosso a "Charme", de Liniker, foliões apostam em criatividade e diversidade no Abalô-Caxi, onde até fotos reveladas na hora eternizam os looks do desfile Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
De Ney Matogrosso a "Charme", de Liniker, foliões apostam em criatividade e diversidade no Abalô-Caxi, onde até fotos reveladas na hora eternizam os looks do desfile-Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
De Ney Matogrosso a "Charme", de Liniker, foliões apostam em criatividade e diversidade no Abalô-Caxi, onde até fotos reveladas na hora eternizam os looks do desfile Quéren Hapuque/EM/D.A. Press

Uma das fantasias que mais chamou atenção foi a inspirada em Ney Matogrosso, com brilho e dramaticidade que dialogam com a estética do artista. A homenagem reforça o espírito do bloco, conhecido por promover o protagonismo LGBTQIAPN+ e unir música, política e cultura no carnaval de rua.

A sustentabilidade também ganhou destaque. Vale apostou em uma fantasia feita com 12 sacos de batata reaproveitados de um espetáculo. “Era parte de uma cenografia que eu tinha usado. Quando pensei na fantasia, resolvi aproveitar. Dá para transformar e criar outra coisa”, explica.

Carlos Mattos, de 59 anos, levou para a avenida uma peça criada a partir da própria experiência como artesão. “Minha vida inteira eu fiz roupa de carnaval. Agora comecei a ensinar também. Tudo que eu sei estou passando para as pessoas aprenderem”, conta. Para ele, criatividade é o principal material. “Com um rolo de arame e uma fita crepe, você pode fazer uma escola de samba.”

Leia Mais

A música também virou fantasia. O casal belo-horizontino Everson Rocha e Ilton Junior surgiu caracterizado com referência à canção Charme, sucesso da cantora Liniker, reforçando a conexão entre moda e trilha sonora da folia.

A bandeira do Brasil também apareceu como símbolo de inclusão. Gislene Silva, de 55 anos, desfilou com as cores nacionais e defendeu que a festa seja espaço de todos. “O Brasil veio para a festa da diversidade. A bandeira tem que representar todo o Brasil”, afirmou.

Enquanto isso, a ambulante Camila, de 24 anos, aproveita o movimento para vender fotos reveladas na hora, eternizando os looks e os encontros do bloco. Moradora de Ribeirão das Neves, ela usa o carnaval como oportunidade de renda extra para juntar dinheiro e realizar o sonho de se casar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com cerca de 260 integrantes na bateria, 10 músicos no trio, 56 vozes no coral e 17 artistas na ala de dança, o Abalô-Caxi reafirma sua força coletiva. Nas fantasias, a diversidade não é apenas tema, mas expressão viva nas cores, nos materiais e nas referências que ocupam a Avenida Amazonas.

Tópicos relacionados:

fantasias

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay