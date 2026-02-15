Alerta da Anvisa: cuidado ao usar pomada de cabelo nos blocos de carnaval

A pomada modeladora de cabelo costuma ajudar quem quer um penteado firme para aguentar horas de folia. Em 2025, porém, o produto entrou no radar das autoridades sanitárias. Assim, o carnaval passou a exigir mais atenção por causa de possíveis riscos à saúde. O alerta da Anvisa destaca problemas que vão além do desconforto estético. Ele envolve principalmente a segurança dos olhos e da pele.

Com o calor intenso, a multidão e o uso prolongado de cosméticos, alguns efeitos adversos tendem a se intensificar. Em muitos casos, foliões relataram irritação ocular, ardência e até dificuldades temporárias de visão. Esses episódios aumentaram os questionamentos sobre a composição dessas pomadas capilares. Diante disso, o anúncio da Anvisa orientou o público e reforçou cuidados básicos que muitas pessoas ainda ignoram na hora de se arrumar para a festa.

Quais os riscos da pomada modeladora de cabelo no carnaval?

O principal risco apontado pela Anvisa se relaciona ao contato acidental da pomada de cabelo com os olhos. Em blocos lotados, com suor, chuva, espuma ou água, o produto pode escorrer pela testa e atingir a região ocular. Nesses casos, ele causa ardência, vermelhidão, lacrimejamento intenso e visão embaçada. Em situações mais graves, foliões já precisaram de atendimento médico imediato para lavagem ocular e avaliação especializada.

Além disso, o uso exagerado da pomada modeladora para manter penteados mais elaborados durante toda a folia aumenta os riscos. A combinação de alta fixação com calor e atrito provoca irritações no couro cabeludo, coceira e descamação. Além disso, alguns ingredientes presentes em cosméticos capilares podem desencadear reações alérgicas. Esse problema aparece com mais frequência em pessoas com pele sensível ou histórico de alergias. Muitas vezes, elas só percebem a irritação quando a área já se encontra bastante sensibilizada.

Alerta da Anvisa sobre pomada de cabelo: o que motivou a preocupação?

A Anvisa emitiu o alerta sobre pomada de cabelo após receber um conjunto de notificações de usuários e serviços de saúde. Esses relatos descreveram sintomas compatíveis com exposição a substâncias irritantes. Em alguns casos, foliões em blocos de carnaval interromperam a festa por causa de forte desconforto ocular. Eles também relataram fotofobia (sensibilidade à luz) e dificuldades temporárias para manter os olhos abertos. Portanto, esses registros chamaram atenção para o uso de produtos com alta fixação em condições de calor e suor extremos.

A agência reforça que muitos cosméticos capilares foram desenvolvidos para uso controlado, em ambientes comuns do dia a dia. Eles não consideram, necessariamente, situações de longa exposição ao sol e à multidão. Além disso, a combinação de pomada, glitter, sprays e outros fixadores aumenta a chance de algum desses produtos escorrer para áreas sensíveis. A falta de leitura dos rótulos também amplia os riscos. Da mesma forma, o compartilhamento entre diversas pessoas favorece contaminações cruzadas e uso inadequado. Assim, pequenos descuidos podem se transformar em problemas importantes.

Quais sintomas exigem atenção imediata?

Em meio à diversão, muitos foliões minimizam sinais de irritação e adiam qualquer cuidado. Essa postura prolonga o contato com a substância agressora e agrava o quadro. No caso da pomada modeladora de cabelo, alguns sintomas exigem atenção rápida, especialmente quando afetam os olhos. Entre os mais relatados, estão:

Ardência intensa e persistente nos olhos;

Vermelhidão acentuada na região ocular;

Lacrimejamento constante e dificuldade para abrir os olhos;

Visão embaçada ou sensação de “neblina” no campo visual;

Sensibilidade exagerada à luz (fotofobia);

Coceira forte no couro cabeludo ou na pele próxima ao cabelo.

Quando esses sinais surgem após o uso da pomada de cabelo, as autoridades de saúde orientam a suspender imediatamente o produto. Em seguida, a pessoa deve realizar lavagem abundante com água corrente. Nesse momento, ela precisa evitar esfregar os olhos para não piorar a irritação. Se o desconforto persistir, a melhor atitude envolve procurar atendimento médico ou pronto-atendimento oftalmológico. Nesse caso, levar a embalagem da pomada facilita a avaliação do profissional.

Como reduzir os riscos ao usar pomada de cabelo nos blocos?

O alerta da Anvisa não proíbe o uso de todo produto modelador no carnaval. No entanto, ele indica a necessidade de cuidado redobrado. Antes de aplicar a pomada, a pessoa deve conferir o rótulo e a regularização do produto. Além disso, vale realizar um teste prévio em pequena área da pele para verificar se ocorre alguma reação adversa. Penteados que exigem grande quantidade de pomada ou aplicação muito próxima à testa apresentam maior chance de escorrer com o suor. Por isso, simplificar o penteado muitas vezes reduz o risco sem estragar o visual.

Verificar a regularização: checar se a pomada modeladora de cabelo possui registro ou notificação na Anvisa e se o fabricante indica o uso pretendido. Evitar excesso de produto: usar a menor quantidade possível, especialmente na parte frontal da cabeça e perto da testa. Manter distância dos olhos: evitar aplicar pomada muito próxima à linha dos olhos ou em regiões onde o suor costuma escorrer com facilidade. Não compartilhar embalagens: evitar o compartilhamento entre várias pessoas, pois essa prática aumenta o risco de contaminação e de uso inadequado. Reforçar a higiene após o bloco: lavar bem cabelos e couro cabeludo para remover resíduos de pomada, glitter e spray, reduzindo irritações posteriores.

Em caso de qualquer desconforto significativo, a recomendação técnica orienta suspender o produto e não insistir no uso em dias seguintes da folia. Além disso, a pessoa deve observar se o problema reaparece com outros cosméticos similares. A atenção às orientações da Anvisa e de profissionais de saúde ajuda a aproveitar os blocos de carnaval com mais segurança. Dessa forma, o folião reduz problemas provocados pelo uso indevido de pomada de cabelo e de outros cosméticos de alta fixação.