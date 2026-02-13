Homem morre entalado ao tentar entrar em casa da mãe em MG

Um homem de 45 anos morreu ao ficar preso em uma janela ao tentar entrar na casa da própria mãe na manhã de quarta-feira (11/2), em Araguari (MG), no Triângulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 8h30 para atender uma ocorrência de salvamento na Avenida Mato Grosso, no bairro Miranda. No local, os militares encontraram a vítima entalada em um vitrô da cozinha.

De acordo com familiares, o homem não morava mais na residência e teria tentado acessar o imóvel durante a madrugada. Ele utilizou um móvel como apoio para alcançar a janela e conseguiu passar parcialmente pela estrutura, ficando com a cabeça e um braço do lado interno.

O móvel foi encontrado caído, o que indica que a vítima pode ter perdido o apoio e permanecido suspensa, com suspeita de asfixia.

O homem foi localizado pelo irmão por volta das 8h, que acionou o resgate. Equipes do Samu estiveram no local e constataram a morte.

A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais foram acionadas. O corpo foi retirado depois da liberação do perito responsável.