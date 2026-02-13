Assine
ASFIXIA

Homem morre entalado ao tentar entrar em casa da mãe em MG

Vítima ficou presa em janela e pode ter sofrido asfixia ao deixar apoio cair

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/02/2026 06:01 - atualizado em 13/02/2026 06:01

Vítima utilizou um móvel como apoio para alcançar a janela e conseguiu passar parcialmente pela estrutura, ficando com a cabeça e um braço do lado interno
Vítima utilizou um móvel como apoio para alcançar a janela e conseguiu passar parcialmente pela estrutura, ficando com a cabeça e um braço do lado interno crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um homem de 45 anos morreu ao ficar preso em uma janela ao tentar entrar na casa da própria mãe na manhã de quarta-feira (11/2), em Araguari (MG), no Triângulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 8h30 para atender uma ocorrência de salvamento na Avenida Mato Grosso, no bairro Miranda. No local, os militares encontraram a vítima entalada em um vitrô da cozinha.

De acordo com familiares, o homem não morava mais na residência e teria tentado acessar o imóvel durante a madrugada. Ele utilizou um móvel como apoio para alcançar a janela e conseguiu passar parcialmente pela estrutura, ficando com a cabeça e um braço do lado interno.

O móvel foi encontrado caído, o que indica que a vítima pode ter perdido o apoio e permanecido suspensa, com suspeita de asfixia.

O homem foi localizado pelo irmão por volta das 8h, que acionou o resgate. Equipes do Samu estiveram no local e constataram a morte.

A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais foram acionadas. O corpo foi retirado depois da liberação do perito responsável.

