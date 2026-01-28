Oitavo ano do bloco Batuque Coletivo promete sacudir as ruas de BH

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O Carnaval de BH em 2026 promete ser o maior de todos os tempos, a cidade está fervendo e a expectativa é que a festa supere todos os recordes do último ano. Para se ter uma ideia, 612 blocos já carimbaram o passaporte para as ruas, um salto de 8% em relação aos 568 que brilharam em 2025. E tem muita cara nova na área: 178 blocos vão sentir o frio na barriga de desfilar pela primeira vez.

A Prefeitura já avisou que a agenda vai ser intensa: são 660 desfiles previstos espalhados por todas as regionais da capital. Isso significa um aumento de mais de 43% de folia comparado ao ano passado, garantindo que ninguém fique parado do pré ao pós-carnaval, entre 31 de janeiro e 22 de fevereiro.

No meio desse mar de gente, um dos destaques é o Bloco Batuque Coletivo. Com seu repertório que mistura de tudo um pouco e uma bateria que faz o chão tremer, o bloco já é um dos queridinhos da capital mineira.

Conheça um pouco da história do Batuque Coletivo

O bloco surgiu em 2016, quando dois irmãos, que tinham em comum a paixão pelo carnaval, resolveram unir os amigos, que já participavam do carnaval de rua de Belo Horizonte, e criar o Batuque Coletivo.

A banda de mesmo nome já existia, alegrando festas de casamento pela cidade. É uma versão menor e individual do carnaval de rua, trazendo para dentro de uma festa particular as características e virtudes das escolas de samba e blocos de rua; essa é a proposta do Batuque Coletivo.

E como a banda já existia, o próximo passo foi levá-la, em maior escala, para as ruas, e foi assim que tudo aconteceu. O bloco se apresentou pela primeira vez em 2017.

Em 2025, a Polícia Militar de Minas Gerais estimou um público de 200 mil pessoas acompanhando o cortejo. O mar de gente coloriu de vermelho as avenidas de Belo Horizonte. E foi bonito de ver, afinal, essa é a cor oficial da bateria, e muita gente faz questão de usar para entrar no clima.

Esse será o oitavo ano do bloco Batuque Coletivo no carnaval de BH. O bloco já é considerado um dos maiores da capital, e a expectativa é alta para arrastar pela avenida um público ainda maior do que o de 2025.

Composição da banda e repertório do bloco

Bruno e Jorge Simão estão à frente da banda composta por 12 músicos. E atualmente, a bateria conta com 250 integrantes para levar o diverso repertório do bloco para a avenida.

O bloco tem um estilo livre, tocando de tudo um pouco, sempre apresentando um cortejo diversificado e tranquilo; essa é a estratégia para atrair o grande público.

O repertório é composto por versões de carnaval de sucessos do sertanejo, funk, pop, axé e até rock! Geralmente, são quatro horas de desfile, por isso o foco em ter um acervo grande e bem variado.

Para saber onde o bloco Batuque Coletivo vai desfilar acompanhe as redes sociais para a divulgação do local.

