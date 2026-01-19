Engenheiro Carlos Carneiro Costa morre aos 89 anos
Costa é fundador da Construtora Líder, empresa responsável por diversos projetos que fazem parte da paisagem de Belo Horizonte
compartilheSIGA
Morreu na madrugada desta segunda-feira (19/01) o engenheiro Carlos Carneiro Costa aos 89 anos. Ele tinha Alzheimer e lutava contra um câncer de próstata que evoluiu para metástase no pâncreas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Costa deixa três filhos e era casado com Scheila Carneiro Costa. Informações sobre o velório ainda não foram divulgadas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Nascido em Dores do Indaiá, Região Central de Minas Gerais, Carlos se formou em engenharia civil na Universidade Federal de Juiz de Fora. Em 1969, Carlos fundou a Construtora Líder, primeira construtora de luxo de Belo Horizonte. Seus projetos tinham o diferencial de incluir obras de artistas mineiros para decorar o lobby dos prédios. A empresa também é responsável pela construção do Museu de Som e Imagem de BH, do complexo Life Center e das praças da barragem Santa Lúcia e Lagoa Seca, no bairro Belvedere.