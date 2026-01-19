Engenheiro Carlos Carneiro Costa morre aos 89 anos

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Morreu na madrugada desta segunda-feira (19/01) o engenheiro Carlos Carneiro Costa aos 89 anos. Ele tinha Alzheimer e lutava contra um câncer de próstata que evoluiu para metástase no pâncreas.

Costa deixa três filhos e era casado com Scheila Carneiro Costa. Informações sobre o velório ainda não foram divulgadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nascido em Dores do Indaiá, Região Central de Minas Gerais, Carlos se formou em engenharia civil na Universidade Federal de Juiz de Fora. Em 1969, Carlos fundou a Construtora Líder, primeira construtora de luxo de Belo Horizonte. Seus projetos tinham o diferencial de incluir obras de artistas mineiros para decorar o lobby dos prédios. A empresa também é responsável pela construção do Museu de Som e Imagem de BH, do complexo Life Center e das praças da barragem Santa Lúcia e Lagoa Seca, no bairro Belvedere.