Assine
overlay
Início Gerais
LUTO

Engenheiro Carlos Carneiro Costa morre aos 89 anos

Costa é fundador da Construtora Líder, empresa responsável por diversos projetos que fazem parte da paisagem de Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
19/01/2026 10:44 - atualizado em 19/01/2026 11:08

compartilhe

SIGA
x
O fundador e ex-presidente da Construtora Líder, Carlos Carneiro Costa
O fundador e ex-presidente da Construtora Líder, Carlos Carneiro Costa crédito: Gabriel de Paiva/EM

Morreu na madrugada desta segunda-feira (19/01) o engenheiro Carlos Carneiro Costa aos 89 anos. Ele tinha Alzheimer e lutava contra um câncer de próstata que evoluiu para metástase no pâncreas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Costa deixa três filhos e era casado com Scheila Carneiro Costa. Informações sobre o velório ainda não foram divulgadas.  

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nascido em Dores do Indaiá, Região Central de Minas Gerais, Carlos se formou em engenharia civil na Universidade Federal de Juiz de Fora. Em 1969, Carlos fundou a Construtora Líder, primeira construtora de luxo de Belo Horizonte. Seus projetos tinham o diferencial de incluir obras de artistas mineiros para decorar o lobby dos prédios. A empresa também é responsável pela construção do Museu de Som e Imagem de BH, do complexo Life Center e das praças da barragem Santa Lúcia e Lagoa Seca, no bairro Belvedere.

Tópicos relacionados:

alberto carlos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay