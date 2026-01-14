Vídeos com ameaças a senador, deputado e prefeito são denunciados

Vídeos com ameaças contra o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), o deputado estadual Eduardo Azevedo (PL) e o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Novo), levaram um assessor parlamentar a procurar a Polícia Militar nesta terça-feira (13/1). As gravações estavam publicadas em uma rede social e contêm também ofensas e acusações graves.

A ocorrência foi registrada pelo assessor parlamentar do deputado Eduardo, Leandro Henrique Oliveira. Ele afirmou à Polícia Militar que tomou conhecimento de "ameaças proferidas contra as vítimas" que circulavam nas redes sociais.

De acordo com o registro policial, o autor dos vídeos foi identificado como Wanderson Bernardo Ferreira. A reportagem não conseguiu contato com o homem.

Nas postagens, ele publicou frases com ameaças diretas aos irmãos, além de ofensas pessoais e acusações de supostas práticas criminosas.

A reportagem teve acesso a dois dos vídeos publicados no perfil do homem. Entre as acusações, ele acusa os irmãos Azevedo, sem nenhuma prova, de corrupção e de ter relação com milícias.



"Se vocês ficarem roubando, igual vocês estão pensando em fazer o pau vai quebrar", dispara e acrescenta em um dos vídeos: "fica desviando dinheiro que era para posto de saúde, para Cmei, fica fechado com milícia (…) o chicote vai estralar. Vamos pegar é político de paulada". Ele ainda desafia os irmãos: "processa eu, leva eu no Ministério Público".



Além disso, conforme o boletim de ocorrência, os vídeos mencionavam policiais militares das equipes Grupo Especial de Resposta (GER). Em um trecho ele diz: "vocês, a GER, o sistema tudo de Divinópolis estão na minha mão. Tenho até a oitava séria, tenho três passagem por tráfico, mas pago tudo, paguei, eu bato de frente com juiz, com promotor, desembargador".

Ocorrência policial

As publicações ainda estavam disponíveis no momento em que houve o registro da ocorrência. A equipe da Polícia Militar teve acesso imediato às gravações. No entanto, como o sistema utilizado para o registro da ocorrência não permite o anexo de mídias, o assessor parlamentar informou que tem cópias dos vídeos.

Segundo ele, o material será entregue à Polícia Civil durante o andamento da investigação, o que permitirá uma análise técnica mais aprofundada do conteúdo.

Diante da gravidade das ameaças e das imputações registradas nos vídeos, os militares orientaram o solicitante sobre os procedimentos para uma representação criminal. O boletim de ocorrência foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Divinópolis, que dará continuidade às investigações e avaliará eventuais responsabilizações criminais.

O prefeito de Divinópolis afirmou, nesta quarta-feira (14/1), que decidiu não processar e nem adotar medidas judiciais contra o homem que publicou os vídeos com ameaças e acusações direcionadas a ele e aos irmãos. Afirmou que conhece a família do autor e que o homem estava em “surto”. Azevedo pediu orações, “menos julgamento”, e disse esperar que as publicações não tenham motivação política nem envolvimento de terceiros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Amanda Quintiliano especial para o EM