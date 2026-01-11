MG: homem com mandado de prisão é achado em ônibus que ia de BH a Mantena
Suspeito de furto e roubo foi encontrado em um ônibus de viagem que saiu da capital para o interior de Minas. Ele portava munições na mochila
compartilheSIGA
Um homem, de 42 anos, com um mandado de prisão preventiva, foi abordado e preso pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, neste domingo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a PMRv, o mandado foi expedido pela Comarca de Três Marias (MG), na Região Centro-Oeste, no ano passado. O homem é suspeito de cometer roubos furtos.
Leia Mais
Durante uma operação policial de rotina, os militares abordaram um ônibus da empresa de viagens Gontijo, que ia de Belo Horizonte a Mantena (MG), no Rio Doce.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
No veículo, encontraram o homem com sete munições de calibre .32. Depois de consultarem no sistema, a polícia identificou o homem e realizou a prisão.