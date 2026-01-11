Assine
MG: homem com mandado de prisão é achado em ônibus que ia de BH a Mantena

Suspeito de furto e roubo foi encontrado em um ônibus de viagem que saiu da capital para o interior de Minas. Ele portava munições na mochila

Melissa Souza
Repórter
11/01/2026 23:18

Viaturas da PM
Polícia Militar Rodoviária (PMRv) realizava operação de rotina na BR-259 crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Um homem, de 42 anos, com um mandado de prisão preventiva, foi abordado e preso pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, neste domingo.

De acordo com a PMRv, o mandado foi expedido pela Comarca de Três Marias (MG), na Região Centro-Oeste, no ano passado. O homem é suspeito de cometer roubos furtos.

Durante uma operação policial de rotina, os militares abordaram um ônibus da empresa de viagens Gontijo, que ia de Belo Horizonte a Mantena (MG), no Rio Doce.

No veículo, encontraram o homem com sete munições de calibre .32. Depois de consultarem no sistema, a polícia identificou o homem e realizou a prisão.

