MG: homem com mandado de prisão é achado em ônibus que ia de BH a Mantena

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem, de 42 anos, com um mandado de prisão preventiva, foi abordado e preso pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, neste domingo.

De acordo com a PMRv, o mandado foi expedido pela Comarca de Três Marias (MG), na Região Centro-Oeste, no ano passado. O homem é suspeito de cometer roubos furtos.

Durante uma operação policial de rotina, os militares abordaram um ônibus da empresa de viagens Gontijo, que ia de Belo Horizonte a Mantena (MG), no Rio Doce.

No veículo, encontraram o homem com sete munições de calibre .32. Depois de consultarem no sistema, a polícia identificou o homem e realizou a prisão.