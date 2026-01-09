Assine
overlay
Início Gerais
INVESTIGAÇÃO

MG: Homem é encontrado morto enrolado em cobertor e ao lado de igreja

Ele estava sem documento e não foi identificado

Publicidade
Carregando...
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
09/01/2026 15:27

compartilhe

SIGA
x
Homem é encontrado morto enrolado a cobertor e ao lado de igreja de MG
Homem é encontrado morto enrolado a cobertor e ao lado de igreja de MG crédito: Redes Sociais/Divulgação

O corpo de um homem foi encontrado enrolado em um cobertor, nas proximidades da Igreja Matriz de Araxá, no Alto Paranaíba, na manhã desta sexta-feira (9/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o homem estava sem documentos e em rigidez cadavérica. 

Leia Mais

Moradores da região relataram aos militares que ele estava ao lado do Santuário de São Domingos de Gusmão desde a tarde de ontem (8/1).

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local e as causas da morte estão sendo investigadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) da cidade.

Tópicos relacionados:

investigacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay