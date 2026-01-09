MG: Homem é encontrado morto enrolado em cobertor e ao lado de igreja

O corpo de um homem foi encontrado enrolado em um cobertor, nas proximidades da Igreja Matriz de Araxá, no Alto Paranaíba, na manhã desta sexta-feira (9/1).

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o homem estava sem documentos e em rigidez cadavérica.

Moradores da região relataram aos militares que ele estava ao lado do Santuário de São Domingos de Gusmão desde a tarde de ontem (8/1).

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local e as causas da morte estão sendo investigadas.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) da cidade.