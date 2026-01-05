Histórico do preço da passagem em BH; relembre os últimos aumentos

O custo do transporte público em Belo Horizonte se tornou um dos mais altos do país em 2026. A tarifa de ônibus na capital mineira atingiu R$ 6,25, impactando diretamente o orçamento de milhares de passageiros que dependem do sistema diariamente. O valor coloca a cidade entre as capitais com tarifas mais elevadas do país.

Este cenário, no entanto, não é um fato isolado. Nos últimos dez anos, o preço da passagem em BH mais que dobrou, resultado de uma sequência de reajustes que sempre geraram debates entre o poder público, as empresas concessionárias e a população. Cada aumento foi justificado por fatores como a inflação, o preço do diesel e os dissídios salariais da categoria.

Leia Mais

A discussão sobre a qualidade do serviço em relação ao preço pago é uma constante. Usuários frequentemente relatam problemas como superlotação, atrasos nas linhas e a condição dos veículos, o que intensifica a insatisfação a cada novo reajuste anunciado pela prefeitura.

Uma década de aumentos

Para entender como o valor chegou ao nível atual, é preciso olhar para a cronologia dos últimos anos. A trajetória de alta mostra uma escalada contínua, com saltos significativos que pesaram no bolso do trabalhador.

Veja a evolução dos principais reajustes:

2016: a passagem custava R$ 3,70 e passou a custar R$ 4,05. O aumento foi justificado pela variação nos custos de insumos, como pneus e combustíveis.

2018: De R$ 4,05 o valor subiu para R$ 4,50, um dos reajustes mais expressivos da década. A discussão na época envolveu a qualidade da frota e promessas de melhorias no serviço.

Pandemia: o sistema enfrentou uma crise com a queda no número de passageiros, pressionando as finanças. Subsídios públicos se tornaram pauta central para evitar um colapso.

2023 : 23 de abril de 2023: de R$ 4,50 R$ 6,00 - maior reajuste do período;

8 de julho de 2023: tarifa volta para R$ 4,50 após aprovação de subsídio pela Câmara Municipal;

29 de dezembro de 2023: de R$ 4,50 para R$ 5,25;

2024: após um período de debates sobre o financiamento do transporte, a tarifa passou para R$ 5,75, em meio a intensas negociações políticas sobre repasses de verbas municipais.

2026: a tarifa subiu de R$ 5,75 para R$ 6,25 a partir de 1º de janeiro, representando um aumento de 8,7% (R$ 0,50).

Em contrapartida aos aumentos, a prefeitura implementou medidas como a renovação de mais de mil veículos da frota em 2024 e manteve benefícios como a gratuidade das passagens aos domingos e feriados, além da isenção tarifária em linhas que atendem vilas e favelas.

O modelo de remuneração das empresas, muitas vezes baseado no número de passageiros, é um ponto central do debate. Quando a demanda cai, a pressão por reajustes ou por mais subsídios públicos aumenta para garantir o equilíbrio financeiro do sistema.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria