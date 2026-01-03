Assine
INQUÉRITO POLICIAL

Influenciadora é investigada por vilipêndio de cadáver em Minas

A suspeita gravou imagens de jovem que morreu em acidente de trânsito, desrespeitou a vítima e publicou no Instagram

03/01/2026 15:34

Mulher é investigada por vilipêndio de cadáver de jovem que morreu embatida
Mulher é investigada por vilipêndio de cadáver de jovem que morreu embatida

Uma influenciadora digital de Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi denunciada à Polícia Militar (PM) por vilipêndio de cadáver. O denunciante é parente de um jovem de 22 anos que morreu após batida de carro em poste de iluminação da cidade.

O acidente ocorreu na avenida Leopoldino de Oliveira, na madrugada do último domingo (28/1). O carro da vítima ficou totalmente destruído.

Segundo a denúncia, que é investigada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a influenciadora digital, de 40 anos, gravou imagens do corpo da vítima pouco tempo depois do acidente, sendo que depois disso divulgou as imagens em stories do Instagram.

Ainda conforme a denúncia, durante o vídeo a suspeita teria desrespeitado a vítima. A PCMG informou que apura as circunstâncias envolvendo o caso.

Segundo o Código Penal, quem vilipendiar, ou seja, menosprezar, ultrajar, tratar com desprezo e sem o devido respeito um cadáver ou suas cinzas pode sofrer pena de detenção, de um a três anos, e multa.

influenciadora minas-gerais uberaba vilipendio

