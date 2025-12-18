'Lula' é preso em São Paulo por matar amigo em bar de Itaúna

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nesta quinta-feira (18/12), Cleidemar de Carvalho Neto, conhecido como Lula, acusado de matar à queima-roupa um amigo dentro de um bar em Itaúna (MG), no Centro-Oeste do estado. O crime, que teria motivação passional, aconteceu no dia 31 de agosto deste ano.

O suspeito foi detido em Barretos, interior de São Paulo, em ação conjunta com a Polícia Civil. Durante as apurações, os policiais identificaram que o homem percorreu diversas cidades mineiras até se estabelecer no município paulista, onde passou a se esconder.

"Desde o início das apurações, a Polícia Civil realizou inúmeros levantamentos, representou pela prisão preventiva do investigado e manteve diligências contínuas para localizar o suspeito. A integração com a Polícia Civil de São Paulo foi essencial para o êxito da prisão", afirmou o delegado João Marcos Amaral.

O crime teria ocorrido após um desentendimento entre eles. Antes de atirar, conforme as investigações, o suspeito teria afirmado: "isso é para você aprender a não mexer com mulher dos outros".

Cleidemar foi indiciado por homicídio consumado triplamente qualificado, em razão do motivo fútil, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do meio que resultou em perigo comum, já que havia outras pessoas no interior do bar. Ele era considerado foragido desde outubro deste ano, quando foi decretada a prisão preventiva.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Motivação passional

Conforme as investigações, a vítima, de 67 anos, estava sentada no interior do bar quando o suspeito se aproximou por trás e efetuou diversos disparos de revólver calibre 38, sem dar qualquer chance de defesa.

Mesmo ferido, o homem tentou fugir, sendo atingido novamente e caiu no chão. O agressor, então, disparou mais vezes à queima-roupa e fugiu em seguida em um veículo. O resgate levou a vítima para uma unidade de saúde, mas ela não resistiu aos ferimentos.

*Amanda Quintiliano especial para o EM