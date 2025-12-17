Assine
overlay
Início Gerais
CONSTRANGIMENTO

Vídeo erótico é exibido em sala de espera de hospital de cidade mineira

Em nota, o hospital afirmou que televisão foi acessada por terceiros, o que resultou na exibição de imagens impróprias

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
17/12/2025 11:57

compartilhe

SIGA
x
Vídeo com cenas eróticas é exibido em sala de espera de hospital em João Monlevade (MG)
Vídeo com cenas eróticas é exibido em sala de espera de hospital em João Monlevade (MG) crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um vídeo divulgado em redes sociais registrou uma situação constrangedora ocorrida nessa terça-feira (16/12) no Hospital Margarida, em João Monlevade (MG), na Região Central do estado. A televisão da sala de espera do Pronto Atendimento do hospital passou a mostrar um vídeo com cenas de sexo explícito, surpreendendo pacientes que aguardavam atendimento. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

O vídeo foi exibido na tela por alguns segundos, sendo interrompido pela equipe do Pronto Socorro assim que tiveram conhecimento da situação.

O hospital se posicionou sobre o ocorrido em nota divulgada em redes sociais, dizendo que a televisão “foi acessada indevidamente por terceiros, resultando na exibição de imagens impróprias.” 

Leia Mais

 

“A situação foi prontamente identificada, o acesso interrompido e todas as providências cabíveis estão sendo adotadas”, afirmou a nota.

Procurado pela reportagem do Estado de Minas, o Hospital Margarida afirmou que foi registrado um boletim de ocorrência para apuração dos fatos. O hospital também informou que já tem suspeitas sobre a autoria do acesso indevido, que repassadas às autoridades policiais que conduzem a investigação. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por fim, o hospital alegou que adotou "medidas técnicas e administrativas" para evitar que o fato se repita.

Tópicos relacionados:

hospital minas-gerais pornografia pronto-atendimento sus video

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay