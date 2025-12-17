Vídeo erótico é exibido em sala de espera de hospital de cidade mineira

Um vídeo divulgado em redes sociais registrou uma situação constrangedora ocorrida nessa terça-feira (16/12) no Hospital Margarida, em João Monlevade (MG), na Região Central do estado. A televisão da sala de espera do Pronto Atendimento do hospital passou a mostrar um vídeo com cenas de sexo explícito, surpreendendo pacientes que aguardavam atendimento.

O vídeo foi exibido na tela por alguns segundos, sendo interrompido pela equipe do Pronto Socorro assim que tiveram conhecimento da situação.

O hospital se posicionou sobre o ocorrido em nota divulgada em redes sociais, dizendo que a televisão “foi acessada indevidamente por terceiros, resultando na exibição de imagens impróprias.”

“A situação foi prontamente identificada, o acesso interrompido e todas as providências cabíveis estão sendo adotadas”, afirmou a nota.

Procurado pela reportagem do Estado de Minas, o Hospital Margarida afirmou que foi registrado um boletim de ocorrência para apuração dos fatos. O hospital também informou que já tem suspeitas sobre a autoria do acesso indevido, que repassadas às autoridades policiais que conduzem a investigação.

Por fim, o hospital alegou que adotou "medidas técnicas e administrativas" para evitar que o fato se repita.

