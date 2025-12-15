Cidade mineira promove competição de maior comedor de pão de queijo
Festival de Verão em Coimbra tem disputa inusitada com a iguaria mineira; inscrições são gratuitas e abertas para moradores e turistas
O Festival de Verão de Coimbra, na Zona da Mata, vai realizar um desafio tradicionalmente mineiro: comer 1 kg de pão de queijo em apenas três minutos. A competição inusitada está marcada para 28 de dezembro.
O evento, batizado de “O Maior Comedor de Pão de Queijo”, será realizado na Praça Arthur Bernardes, às 16h. As inscrições são gratuitas e abertas tanto para moradores da cidade quanto para visitantes de outras regiões, prometendo uma disputa saborosa e divertida.
Ao todo, 40 participantes serão selecionados e divididos em duas categorias: uma exclusiva para moradores de Coimbra, e outra a competidores de outras cidades. Cada categoria terá duas baterias com dez inscritos, cada.
O objetivo é "simples": comer a maior quantidade possível de pão de queijo, pesando até 1 kg, no tempo de três minutos. Vence quem consumir mais no menor tempo. Em caso de empate, a organização preparou uma prorrogação de um minuto para definir o campeão.
A premiação ainda é um mistério, mas a prefeitura local garante que está preparando uma surpresa especial para os vencedores. Durante a prova, a organização fornecerá água aos competidores para ajudar na maratona gastronômica.
Como se inscrever
Quem se interessou pelo desafio pode se inscrever gratuitamente por meio de um formulário online divulgado pela Prefeitura de Coimbra. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição.
Para confirmar a participação, é preciso apresentar um documento com foto e um comprovante de residência. Esse documento será usado para definir se o competidor participará na categoria local ou regional.
O Festival de Verão de Coimbra busca fortalecer o turismo e a cultura da região. Além da disputa, o evento contará com shows musicais, encontro de cavaleiros, exposição de veículos antigos e um espaço infantil com atividades recreativas para as crianças.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.