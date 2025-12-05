Assine
overlay
Início Gerais
TRIÂNGULO MINEIRO

Tornado em cidade mineira? Especialista explica fenômeno meteorológico

Nas redes sociais, moradores compartilham vídeos de uma "nuvem-funil", que antecede um tornado e pode vir acompanhada de ventania e granizo

Publicidade
Carregando...
JM
Júlia Melgaço*
RS
Rafael Silva*
JM
Júlia Melgaço*
Repórter
Estudante de jornalismo pela PUC Minas.
RS
Rafael Silva*
Repórter
05/12/2025 18:23

compartilhe

SIGA
x
Mineiros presenciam fenômeno de
Mineiros presenciam fenômeno de "nuvem-funil" em Uberlândia crédito: Reprodução / Redes Sociais

Moradores de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, registraram um suposto início de tornado no céu durante a tarde dessa quinta-feira (4/12). No vídeo, é possível ver a ponta que se formou em meio às nuvens e se esticou em direção ao chão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O fenômeno se chama “nuvem-funil”, de acordo com Lizandro Gemiacki, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O especialista explica que o fenômeno pode acontecer em momento de instabilidade na atmosfera, sendo uma espécie de “estágio anterior à formação de um tornado”. 

“Essa nuvem-funil se forma devido a grandes velocidades dentro da nuvem e pode evoluir para um tornado ao longo do tempo se tiver muita energia para essa nuvem desenvolver esse sistema de rotação”, esclarece.

Leia Mais

O meteorologista ressalta que uma série de fatores deve acontecer para que a nuvem funil se desenvolva e se transforme em um tornado. “Além da instabilidade atmosférica, é necessário acontecer uma grande variação na velocidade do vento com altitude”, explica. 

Fenômeno incomum 

A nuvem-funil é um fenômeno meteorológico incomum, de acordo com Gemiacki. Porém, quando acontece pode vir acompanhada de uma célula de tempestade - desencadeando rajadas de vento intensas e, eventualmente, até granizo com raios. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Previsão do tempo 

Uberlândia terá tempo variado nos próximos dias, segundo o Inmet. Com a previsão de sol entre nuvens, pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas, as temperaturas ficam entre 19°C e 29ºC. A umidade relativa do ar permanece alta, em torno de 60%. 

*Estagiários sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

minas-gerais tornado uberlandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay