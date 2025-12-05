Tornado em cidade mineira? Especialista explica fenômeno meteorológico
Nas redes sociais, moradores compartilham vídeos de uma "nuvem-funil", que antecede um tornado e pode vir acompanhada de ventania e granizo
Moradores de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, registraram um suposto início de tornado no céu durante a tarde dessa quinta-feira (4/12). No vídeo, é possível ver a ponta que se formou em meio às nuvens e se esticou em direção ao chão.
O fenômeno se chama “nuvem-funil”, de acordo com Lizandro Gemiacki, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O especialista explica que o fenômeno pode acontecer em momento de instabilidade na atmosfera, sendo uma espécie de “estágio anterior à formação de um tornado”.
“Essa nuvem-funil se forma devido a grandes velocidades dentro da nuvem e pode evoluir para um tornado ao longo do tempo se tiver muita energia para essa nuvem desenvolver esse sistema de rotação”, esclarece.
O meteorologista ressalta que uma série de fatores deve acontecer para que a nuvem funil se desenvolva e se transforme em um tornado. “Além da instabilidade atmosférica, é necessário acontecer uma grande variação na velocidade do vento com altitude”, explica.
Fenômeno incomum
A nuvem-funil é um fenômeno meteorológico incomum, de acordo com Gemiacki. Porém, quando acontece pode vir acompanhada de uma célula de tempestade - desencadeando rajadas de vento intensas e, eventualmente, até granizo com raios.
Previsão do tempo
Uberlândia terá tempo variado nos próximos dias, segundo o Inmet. Com a previsão de sol entre nuvens, pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas, as temperaturas ficam entre 19°C e 29ºC. A umidade relativa do ar permanece alta, em torno de 60%.
*Estagiários sob supervisão do subeditor Gabriel Felice