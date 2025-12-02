Conheça os feitos de Dom Pedro II, modernizador do Brasil Império

Filho do imperador dom Pedro I (1798-1834) e neto do rei dom João VI (1767-1826), ambos portugueses da Casa Bragança, o menino Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga, futuro dom Pedro II, nasceu no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro (RJ), em 2 de dezembro de 1825. Três anos e três meses antes, em 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornava independente de Portugal pelas mãos do seu pai, então casado com a imperatriz Maria Leopoldina (1797-1826).



Com a abdicação de dom Pedro I (1831) e sua partida para Portugal, Pedro se tornou imperador com apenas cinco anos de idade, começando aí o período regencial que vai até 1840. Há, então, um capítulo importante da história do Brasil, a Maioridade, decretada para que o menino assumisse o governo, e se evitasse a desintegração do império. A coroação de dom Pedro II, com muitos dias de festa, ocorreu quando ele já estava com 14 anos.



Com uma monarquia parlamentar constitucional, dom Pedro II manteve a estabilidade política e saiu vitorioso em três conflitos internacionais, as guerras do Prata, do Uruguai e do Paraguai. Com o monarca, o Brasil teve uma marinha de guerra poderosa e se foi pioneiro, nas Américas, com o serviço de Correios e Telégrafos. Além disso, se tornou uma das primeiras nações a instalar linhas telefônicas e a ter selo postal.



Erudito, homem da ciência, principalmente da astronomia, culto e admirado por personalidades estrangeiras do seu tempo, dom Pedro foi casado com a imperatriz Tereza Cristina e teve quatro filhos: Afonso e Pedro Afonso, que morreram na infância, e Isabel e Leopoldina. A princesa Isabel (1846-1921) assinou a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, que aboliu a escravidão no Brasil.





REALIZAÇÕES

Foi durante o Segundo Reinado (a partir de 1840) que o Brasil entrou nos trilhos, com a expansão das ferrovias. Em 30 de abril de 1854, dom Pedro inaugurava o primeiro trecho de linha (14 quilômetros de extensão), a Estrada de Ferro Petrópolis, ligando Porto Mauá a Fragoso (RJ). Em Minas, a primeira estação, Chiador, na Zona da Mata, passou a operar em 1869, contando com a presença do imperador no dia da estreia. Após décadas em decadência, o imóvel está restaurado. A questão viária foi contemplada ainda com a estrada União e Indústria, ligando Petrópolis e Juiz de Fora.



A criação da Escola de Minas, em Ouro Preto, inaugurada há 150 anos, representou um avanço espetacular nas áreas da engenharia e da ciência, sendo reconhecida como um dos pilares do desenvolvimento acadêmico e tecnológico nacional. No campo jurídico, deve ser ressaltada a criação do Tribunal da Relação, o qual originou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



Com a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1899, dom Pedro II, cujo reinado durou quase cinco décadas, foi exilado com sua família e passou o resto da vida na Europa. Morreu em Paris, em 5 de dezembro de 1891. Trinta anos depois, tendo o Brasil como presidente Epitácio Pessoa (1865-1942), os restos mortais do ex-imperador foram transladados do Panteão dos Bragança, em Lisboa, Portugal, para o país. E se encontram no Mausoléu Imperial, em Petrópolis (RJ).

Livros

Com o Bicentenário, há novas publicações sobre o imperador. Estão disponíveis “D. Pedro II”, volume 2 da série “A história não contada” (Record), de Paulo Rezzutti; “Dom Pedro II e a Cultura Hebraica” (Editora Francisco Alves), de Leandro Garcia Rodrigues; e “Um músico brasileiro em Bayreuth” seguido de “Dom Pedro II e Richard Wagner” (Quixote), de Ricardo Giannetti.

BENEFÍCIOS PARA MINAS

Conheça algumas realizações do imperador dom Pedro II para o estado, antiga província imperial, e um belo presente oferecido ao Caraça

1) Escola de Minas, em Ouro Preto

Uma das mais importantes instituições educacionais e científicas do Brasil nas áreas de engenharia e pesquisa mineral, a Escola de Minas, em Ouro Preto, foi criada a partir da visão pioneira do cientista francês Claude-Henri Gorceix (1842-1919) a convite de dom Pedro II. O decreto imperial foi assinado há 150 anos, em 6 de novembro de 1875. Hoje vinculada à Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), a instituição é reconhecida como um dos pilares do desenvolvimento acadêmico e tecnológico nacional.



2) Tribunal da Relação de Minas Gerais

Criado pelo Decreto Imperial nº 2.342, de 6 de agosto de 1873, o Tribunal da Relação de Minas Gerais (atual Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG) marcou a independência da jurisdição mineira, antes subordinada ao Rio de Janeiro. Instalado originalmente em Ouro Preto, foi transferido para Belo Horizonte quatro meses antes da inauguração da nova capital. O primeiro local de funcionamento do Tribunal da Relação, em BH, foi no antigo prédio da Secretaria do Interior, hoje Museu de Minas e Metal. Depois foi para o Instituto de Educação até a inauguração, em 1912, do Palácio da Justiça, atual Rodrigues Campos.



3) Expansão das ferrovias

O imperador teve papel decisivo para o setor, apoiando a construção da primeira linha no Brasil, a Estrada de Ferro Mauá, inaugurada em 1854. A principal ferrovia do seu reinado foi a Estrada de Ferro Dom Pedro II, que conectava a capital do Império, Rio de Janeiro, às províncias de São Paulo e Minas. Após a Proclamação da República, passou a se chamar Estrada de Ferro Central do Brasil.

4) Estação ferroviária de Chiador

Pioneira em Minas, a estação ferroviária de Chiador, na Zona da Mata, foi inaugurada pelo imperador em 1869. Restaurado recentemente, o imóvel, na palavra dos moradores, é considerado “lugar de memória, de significativo valor cultural para a comunidade local e para a sociedade mineira”. Fazia parte do ramal de Porto Novo da Estrada de Ferro Dom Pedro II

5) Estrada União e Indústria

Ligando Petrópolis (RJ) a Juiz de Fora (MG), a estrada de rodagem foi inaugurada em 23 de junho de 1861 por dom Pedro II. Considerada a primeira rodovia pavimentada do país, teve obras iniciadas em 1861.



6) Vitrais do Caraça

Primeira igreja no estilo neogótico do país, a Nossa Senhora Mãe dos Homens ganhou um belo presente do imperador, que visitou o antigo Colégio do Caraça entre 11 e 13 de abril de 1881. Na época em construção, o templo foi merecedor de vitrais de cinco metros, com o brasão Imperial. Mas há um detalhe: eles só chegaram da França quatro anos depois. Bem na frente da igreja, dom Pedro teria escorregado na pedra, e alguém marcou o local que virou alvo de curiosidade.