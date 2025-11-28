"Pouquíssimas pessoas vêm à casa espírita por amor, normalmente é pela dor"

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

“O aspecto fundamental de uma casa espírita reside no acolhimento e no atendimento fraterno, proporcionando uma sensação de amparo. Pouquíssimas pessoas vêm à casa espírita por amor, vêm normalmente pela dor. Seja pela dor de uma perda, ou por uma desilusão ou falta de sentido na vida. Então, nós precisamos lembrar essas pessoas que, através do autoconhecimento, através do reconhecimento daquelas coisas que nos impedem de visualizar que nós somos uma centelha divina, que possuímos em nós todas as ferramentas possíveis para promover a autocura. Nosso papel é transmitir a mensagem central de Jesus, que é o amor, e, por meio de uma escuta atenta e dos ensinamentos da doutrina espírita, buscar despertar na pessoa a percepção da constante presença de amigos espirituais, que a apoiam, motivam e incentivam" Jair Hermeto de Sá Motta, presidente do Centro Espírita Lar de Jesus, em Lagoa Santa







Neste domingo, 30 de novembro, a Fraternidade Espírita Lar de Jesus (FELARJE), celebra seus 81 anos de existência. Localizada na Rua Bom Jesus, 150, no bairro Bela Vista, em Lagoa Santa, a instituição sem fins lucrativos é um pilar de assistência espiritual, material e terapêutica na região metropolitana de Belo Horizonte. Fundada em 1944, a casa espírita convida a comunidade para um almoço festivo, com palestra, passes e atividades familiares, reforçando seu compromisso com o lema espírita: "Fora da caridade não há salvação".







A história do Lar de Jesus remonta a 28 de dezembro de 1944, quando um grupo de idealistas espíritas, inspirados nos ensinamentos de Allan Kardec e no Cristo, fundou a instituição em Lagoa Santa. Naquele período pós-Segunda Guerra Mundial, o Brasil vivia um momento de efervescência do espiritismo, e Lagoa Santa, com sua tranquilidade serrana, tornou-se solo fértil para o florescimento de práticas doutrinárias baseadas na caridade e no estudo do Evangelho. O presidente de honra, Amilcar Maciel Xavier, simboliza a continuidade dessa visão inicial.





Nos primeiros anos, o centro enfrentou desafios logísticos, mudando de endereço três vezes em duas décadas para atender à crescente demanda por esclarecimentos espirituais. Foi em 1º de fevereiro de 1966 que a FELARJE se instalou em sua sede própria, na atual Rua Bom Jesus, onde permanece até hoje. Essa estabilidade permitiu a consolidação de atividades como palestras públicas, evangelização infantojuvenil e estudos doutrinários, sempre gratuitos e abertos à comunidade.





A partir de 2015, o trabalho ganhou novo fôlego sob a liderança do atual presidente, Jair Hermeto de Sá Motta, que assumiu o cargo com o compromisso de ampliar o alcance da caridade prática. A equipe de tarefeiros – voluntários dedicados – expandiu-se para mais de 60 membros, impulsionando dezenas de ações anuais. Hoje, o centro promove lives dominicais, encontros de mocidade, cultos do Evangelho no Lar e projetos como o Ágape, dedicado ao acolhimento em luto. A estrutura física foi renovada para acomodar palestras, passes e terapias integrativas, como acupuntura, reiki e reflexologia, todas oferecidas por profissionais voluntários.





Em recente declaração sobre o aniversário, o presidente Jair Hermeto de Sá Motta enfatizou: "Aos 81 anos, reafirmamos que a Fraternidade Espírita Lar de Jesus não é apenas um espaço de culto, mas um lar vivo onde a caridade se materializa em ações concretas, transformando vidas por meio do amor cristão e dos princípios kardecistas. É um privilégio liderar essa casa que, desde 1944, semeia esperança em Lagoa Santa e além." Suas palavras ecoam a missão fundacional, inspirando a continuidade das atividades que unem fé e serviço.





Milhares de vidas transformadas pela caridade





Ao longo de seus 81 anos, o Lar de Jesus tem sido um farol de esperança, beneficiando diretamente milhares de pessoas em Lagoa Santa e região. Embora estatísticas completas de todos os períodos não sejam publicadas, relatórios recentes destacam o alcance impressionante das assistências materiais: a distribuição mensal de cerca de 120 cestas básicas para famílias cadastradas e em demandas espontâneas, número que dobra nos meses de dezembro e janeiro. Considerando apenas essa ação, estima-se que mais de 100 mil cestas tenham sido doadas desde os anos iniciais de consolidação, impactando centenas de famílias anualmente.





Além disso, a instituição produz e doa enxovais para recém-nascidos, fraldas geriátricas e infantis, leite fortificante e farinha enriquecida para combater a desnutrição, além de itens hospitalares e móveis para necessitados. Nos últimos três anos, uma força-tarefa voluntária ampliou o apoio a centenas de famílias carentes afetadas por crises econômicas, distribuindo cobertores no inverno e materiais de apoio a idosos e mães em vulnerabilidade. No âmbito espiritual, atendimentos fraternos semanais, passes pós-palestras e terapias complementares alcançam centenas de participantes mensalmente, promovendo alívio para dores físicas, emocionais e espirituais.





"É uma instituição reconhecidamente atuante em Lagoa Santa há oitenta e um anos", resume uma conversa recente sobre sua trajetória, destacando como o centro se tornou epicentro de mudanças positivas na comunidade. Com mais de 60 tarefeiros coordenando essas iniciativas, o impacto acumulado ultrapassa facilmente os 50 mil beneficiados diretos ao longo das décadas, entre assistências espirituais, materiais e educativas – um testemunho vivo da Doutrina Espírita em ação.

Celebração aberta: um convite à fraternidade





Para marcar a data, o Lar de Jesus preparou uma programação especial no domingo, 30 de novembro. Às 8h30, café da manhã comunitário; às 9h30, palestra com Deninho Andrade seguida de passes; e, a partir das 12h30, almoço festivo com contribuição voluntária de pratos ou ingredientes. "Você e sua família serão os convidados especiais da nossa casa querida", convida a postagem oficial nas redes sociais, enfatizando o espírito de partilha.

Em um mundo marcado por incertezas, o Centro Espírita Lar de Jesus reafirma sua missão: unir corações em torno do amor cristão e da caridade prática. Aos 81 anos, a instituição não é apenas um marco histórico, mas um convite vivo para que todos contribuam na construção de um amanhã mais fraterno. Para mais informações, acesse o site ou siga @lar.de.jesus no Instagram.



