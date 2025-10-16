Qual é a missão dos ricos? Existe um propósito?

Em alguns casos, a riqueza pode ser sim uma recompensa. Não recompensa pelo dinheiro, no sentido de que quem é “bom” merece a riqueza. Não. Mas no sentido de que essa oportunidade pode ter sido tirada da pessoa na vida passada, por um familiar, por exemplo. Temos o nosso livre-arbítrio, mas os outros também, e as escolhas erradas que eles fazem podem afetar diretamente a nossa vida. Uma escolha errada no passado de alguém próximo a você em uma vida antiga, pode ter mudado os planos da sua reencarnação e gerado esse carma. Então, nessa vida, a pessoa volta com essa condição, que lhe foi subtraída antes.