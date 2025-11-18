Italiana que trabalhou em BH entra na lista de candidatos à beatificação

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

Início da jornada para reconhecimento pelo Vaticano e chegada aos altares das igrejas católicas. Será oficialmente aberto nesta terça-feira (18/11), às 18h15, durante missa presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, o processo diocesano da Causa de Santidade da Madre Emiliana Molinari, religiosa da Congregação das Irmãs de São João Batista (Batistinas).

A celebração eucarística será realizada na Igreja Nossa Senhora das Dores (Rua Silva Jardim, 100, Bairro Floresta), na Região Centro-Sul da capital.

Na primeira fase do processo, a Arquidiocese de Belo Horizonte vai reunir depoimentos de fiéis sobre a vida da religiosa. Os relatos, posteriormente, serão encaminhados ao Vaticano, para a fase romana do processo, que pode levar à beatificação de Madre Emiliana.

Nascida na Itália, em 1898, Emiliana veio para o Brasil em 1940 a fim de exercer sua vocação religiosa. Em Belo Horizonte, dedicou-se ao Orfanato São João Batista e ao Colégio Nossa Senhora das Dores, no acolhimento a crianças órfãs. "Foi uma verdadeira mãe para os pequeninos", conforme relatos dos que a conheceram. Todos os dias, ia para as ruas de BH pedir doações capazes de auxiliá-la no amparo dos órfãos.

Muitas vezes humilhada, mantinha a confiança em Deus e a serenidade. Contam que, certa vez, foi tratada com rispidez por um homem a quem pediu doação. Irmã Emiliana, em resposta às hostilidades, disse: "Meu senhor, tudo isso é para mim, mas o que o senhor tem a oferecer para as crianças órfãs?". No dia seguinte, o homem voltou arrependido e tornou-se um dos maiores benfeitores da obra social mantida pela Irmã Emiliana.

Participação comunitária

A Congregação das Irmãs de São João Batista e a Arquidiocese de Belo Horizonte, por meio de edital publicado em 17 de outubro, pedem a todos os fiéis que, caso tenham informações favoráveis ou contrárias ao reconhecimento da santidade da Irmã, entrem em contato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Documentos, depoimentos ou notícias podem ser enviados para a Cúria Metropolitana na Rua Campo Verde, 165 - CEP: 31744-513 - BH

Telefone: (031) 3269-3100/3269-3180

E-mail: chancelaria@arquidiocesebh.org.br