Pesquisa de estudantes mineiros sobre o Rio Pomba está na final da FENIC

Um artigo científico sobre a qualidade da água do Rio Pomba, feito por estudantes do 2º ano do ensino médio do Sesi Cataguases, foi selecionado para a fase final da Feira Internacional de Iniciação Científica (Fenic), nos dias 11 a 13 de dezembro, em Salvador (BA). A pesquisa, conduzida pelos alunos, Davi Alves Zignago e Alice Cerquera de Souza e orientação do professor Matheus Campista Borges de Carvalho, representa a instituição e toda a Zona da Mata mineira em um feito considerado inédito para a cidade e para a educação da região.



A pesquisa analisou indicadores como turbidez, pH, concentrações de nitrogênio e fósforo, presença de coliformes e outros parâmetros físico-químicos e microbiológicos, que refletem as condições ambientais do rio. Segundo os responsáveis, os resultados obtidos "contribuem de forma significativa para o debate sobre preservação ambiental, saneamento básico e políticas públicas voltadas à conservação dos recursos hídricos".



Na 2ª edição da Fenic, 150 projetos foram selecionados como finalistas. Para chegar à etapa final, estudantes do 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio, de diferentes regiões do país, apresentaram seus projetos de pesquisa em uma fase on-line e eliminatória. Os trabalhos, inscritos em diversas áreas do conhecimento, foram avaliados por uma comissão avaliadora composta por pesquisadores e profissionais da área, que analisaram a relevância científica, originalidade e impacto social das propostas.

Para a instituição, a classificação reforça o investimento do Sesi Cataguases em iniciativas que estimulam o protagonismo estudantil e aproximam os jovens da produção científica. A escola tem ampliado ações voltadas à inovação, como oficinas e equipes de robótica, além do Programa Soul, direcionado à preparação para o novo ensino médio — iniciativas que reforçam o compromisso com a formação integral dos estudantes e com uma educação transformadora e conectada ao futuro.



O professor Matheus Campista ressalta que o resultado é motivo de orgulho. “Eles se empenharam em compreender o impacto do rio na vida da população e buscaram dados confiáveis para fundamentar suas conclusões. É muito gratificante ver o trabalho sendo reconhecido em nível nacional.”



A expectativa agora vai para a apresentação em Salvador. Durante a fase final, os jovens pesquisadores terão contato com projetos de várias partes do Brasil e do exterior, ampliando horizontes acadêmicos e trocando experiências com outros estudantes e profissionais. Os trabalhos com maior pontuação concorrerão a prêmios, conforme os pontos atribuídos pela comissão da feira.

