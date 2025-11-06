Cidades mineiras estão sob alerta de tempestade

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Cento e trinta e oito municípios de Minas Gerais estão em alerta para tempestade e queda de granizo até as 10h desta sexta-feira (7/11), de acordo com o aviso meteorológico emitido nesta manhã (6/11) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



O laranja do órgão informa sobre o perigo de chuva intensas de até 100mm/dia, além de ventos de até 100km/h.

Sem risco de granizo, em outro alerta amarelo também emitido pelo Inmet, mais 202 cidades mineiras estão em perigo potencial para chuvas de até 50mm/dia e ventos que podem chegar em até 60km/h entre as próximas 24 horas.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

O órgão indica baixo risco de corte de energia elétrica, descargas elétricas, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O que fazer e não fazer?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Municípios em alerta laranja

Água Boa

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Almenara

Angelândia

Araçuaí

Arinos

Ataléia

Bandeira

Berilo

Berizal

Bertópolis

Bocaiúva

Bonito de Minas

Botumirim

Brasília de Minas

Buritis

Cachoeira de Pajeú

Capelinha

Capitão Enéas

Caraí

Carbonita

Carlos Chagas

Catuji

Catuti

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Comercinho

Cônego Marinho

Coração de Jesus

Coronel Murta

Crisólita

Cristália

Curral de Dentro

Divisa Alegre

Divisópolis

Espinosa

Felisburgo

Formoso

Francisco Badaró

Franciscópolis

Francisco Sá

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Gameleiras

Glaucilândia

Grão Mogol

Guaraciama

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Indaiabira

Itacambira

Itacarambi

Itaipé

Itamarandiba

Itambacuri

Itaobim

Itinga

Jacinto

Jaíba

Janaúba

Januária

Japonvar

Jenipapo de Minas

Jequitinhonha

Joaíma

Jordânia

José Gonçalves de Minas

Josenópolis

Juramento

Juvenília

Ladainha

Leme do Prado

Lontra

Luislândia

Machacalis

Malacacheta

Mamonas

Manga

Mata Verde

Matias Cardoso

Mato Verde

Medina

Minas Novas

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Monte Formoso

Montes Claros

Montezuma

Nanuque

Ninheira

Nova Porteirinha

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Ouro Verde de Minas

Padre Carvalho

Padre Paraíso

Pai Pedro

Palmópolis

Patis

Pavão

Pedra Azul

Pedras de Maria da Cruz

Pintópolis

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Poté

Riacho dos Machados

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rubelita

Rubim

Salinas

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

São Francisco

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Paraíso

Serranópolis de Minas

Setubinha

Taiobeiras

Teófilo Otoni

Turmalina

Ubaí

Umburatiba

Vargem Grande do Rio Pardo

Varzelândia

Verdelândia

Veredinha

Virgem da Lapa

Municípios em alerta amarelo

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.