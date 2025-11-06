Cidades mineiras estão sob alerta de tempestade
Inmet emitiu o alerta de fortes chuvas e ventania até as 10h desta sexta-feira (7/11). Confira a lista de municípios e as recomendações do órgão
Cento e trinta e oito municípios de Minas Gerais estão em alerta para tempestade e queda de granizo até as 10h desta sexta-feira (7/11), de acordo com o aviso meteorológico emitido nesta manhã (6/11) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O laranja do órgão informa sobre o perigo de chuva intensas de até 100mm/dia, além de ventos de até 100km/h.
Sem risco de granizo, em outro alerta amarelo também emitido pelo Inmet, mais 202 cidades mineiras estão em perigo potencial para chuvas de até 50mm/dia e ventos que podem chegar em até 60km/h entre as próximas 24 horas.
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
O órgão indica baixo risco de corte de energia elétrica, descargas elétricas, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
O que fazer e não fazer?
- Evite áreas de inundação;
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Municípios em alerta laranja
- Água Boa
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Almenara
- Angelândia
- Araçuaí
- Arinos
- Ataléia
- Bandeira
- Berilo
- Berizal
- Bertópolis
- Bocaiúva
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Brasília de Minas
- Buritis
- Cachoeira de Pajeú
- Capelinha
- Capitão Enéas
- Caraí
- Carbonita
- Carlos Chagas
- Catuji
- Catuti
- Chapada do Norte
- Chapada Gaúcha
- Comercinho
- Cônego Marinho
- Coração de Jesus
- Coronel Murta
- Crisólita
- Cristália
- Curral de Dentro
- Divisa Alegre
- Divisópolis
- Espinosa
- Felisburgo
- Formoso
- Francisco Badaró
- Franciscópolis
- Francisco Sá
- Fronteira dos Vales
- Fruta de Leite
- Gameleiras
- Glaucilândia
- Grão Mogol
- Guaraciama
- Ibiracatu
- Icaraí de Minas
- Indaiabira
- Itacambira
- Itacarambi
- Itaipé
- Itamarandiba
- Itambacuri
- Itaobim
- Itinga
- Jacinto
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Jenipapo de Minas
- Jequitinhonha
- Joaíma
- Jordânia
- José Gonçalves de Minas
- Josenópolis
- Juramento
- Juvenília
- Ladainha
- Leme do Prado
- Lontra
- Luislândia
- Machacalis
- Malacacheta
- Mamonas
- Manga
- Mata Verde
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Medina
- Minas Novas
- Mirabela
- Miravânia
- Montalvânia
- Monte Azul
- Monte Formoso
- Montes Claros
- Montezuma
- Nanuque
- Ninheira
- Nova Porteirinha
- Novo Cruzeiro
- Novo Oriente de Minas
- Novorizonte
- Ouro Verde de Minas
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Pai Pedro
- Palmópolis
- Patis
- Pavão
- Pedra Azul
- Pedras de Maria da Cruz
- Pintópolis
- Ponto dos Volantes
- Porteirinha
- Poté
- Riacho dos Machados
- Rio do Prado
- Rio Pardo de Minas
- Rubelita
- Rubim
- Salinas
- Salto da Divisa
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Helena de Minas
- Santa Maria do Salto
- Santo Antônio do Jacinto
- Santo Antônio do Retiro
- São Francisco
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Paraíso
- Serranópolis de Minas
- Setubinha
- Taiobeiras
- Teófilo Otoni
- Turmalina
- Ubaí
- Umburatiba
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Varzelândia
- Verdelândia
- Veredinha
- Virgem da Lapa
Municípios em alerta amarelo
- Água Boa
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Almenara
- Angelândia
- Araçuaí
- Aricanduva
- Arinos
- Ataléia
- Bandeira
- Berilo
- Berizal
- Bertópolis
- Bocaiúva
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Buenópolis
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cachoeira de Pajeú
- Campanário
- Campo Azul
- Capelinha
- Capitão Enéas
- Caraí
- Carbonita
- Carlos Chagas
- Catuji
- Catuti
- Central de Minas
- Chapada do Norte
- Chapada Gaúcha
- Claro dos Poções
- Coluna
- Comercinho
- Cônego Marinho
- Coração de Jesus
- Coronel Murta
- Couto de Magalhães de Minas
- Crisólita
- Cristália
- Curral de Dentro
- Diamantina
- Divino das Laranjeiras
- Divisa Alegre
- Divisópolis
- Dom Bosco
- Engenheiro Navarro
- Espinosa
- Felício dos Santos
- Felisburgo
- Formoso
- Francisco Badaró
- Francisco Dumont
- Franciscópolis
- Francisco Sá
- Frei Gaspar
- Frei Inocêncio
- Frei Lagonegro
- Fronteira dos Vales
- Fruta de Leite
- Gameleiras
- Glaucilândia
- Governador Valadares
- Grão Mogol
- Guaraciama
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Icaraí de Minas
- Indaiabira
- Itabirinha
- Itacambira
- Itacarambi
- Itaipé
- Itamarandiba
- Itambacuri
- Itaobim
- Itinga
- Jacinto
- Jaíba
- Jampruca
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Jenipapo de Minas
- Jequitaí
- Jequitinhonha
- Joaíma
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- Jordânia
- José Gonçalves de Minas
- Josenópolis
- José Raydan
- Juramento
- Juvenília
- Ladainha
- Lagoa dos Patos
- Lassance
- Leme do Prado
- Lontra
- Luislândia
- Machacalis
- Malacacheta
- Mamonas
- Manga
- Mantena
- Marilac
- Mata Verde
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Medina
- Mendes Pimentel
- Minas Novas
- Mirabela
- Miravânia
- Montalvânia
- Monte Azul
- Monte Formoso
- Montes Claros
- Montezuma
- Nacip Raydan
- Nanuque
- Natalândia
- Ninheira
- Nova Belém
- Nova Módica
- Nova Porteirinha
- Novo Cruzeiro
- Novo Oriente de Minas
- Novorizonte
- Olhos-d'Água
- Ouro Verde de Minas
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Pai Pedro
- Palmópolis
- Paracatu
- Patis
- Pavão
- Pedra Azul
- Pedras de Maria da Cruz
- Pescador
- Pintópolis
- Pirapora
- Ponto Chique
- Ponto dos Volantes
- Porteirinha
- Poté
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Rio do Prado
- Rio Pardo de Minas
- Rio Vermelho
- Rubelita
- Rubim
- Salinas
- Salto da Divisa
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Fé de Minas
- Santa Helena de Minas
- Santa Maria do Salto
- Santa Maria do Suaçuí
- Santo Antônio do Jacinto
- Santo Antônio do Retiro
- São Félix de Minas
- São Francisco
- São Gonçalo do Rio Preto
- São João da Lagoa
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Manteninha
- São João do Pacuí
- São João do Paraíso
- São José da Safira
- São José do Divino
- São José do Jacuri
- São Pedro do Suaçuí
- São Romão
- São Sebastião do Maranhão
- Senador Modestino Gonçalves
- Serra dos Aimorés
- Serranópolis de Minas
- Setubinha
- Taiobeiras
- Teófilo Otoni
- Turmalina
- Ubaí
- Umburatiba
- Unaí
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Várzea da Palma
- Varzelândia
- Verdelândia
- Veredinha
- Virgem da Lapa
