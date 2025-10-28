Tempo em BH: capital terá chuva nesta terça (28/10)?

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte pode registrar chuva com trovoadas e rajadas de ventos nesta terça-feira (28/10), de acordo com a Defesa Civil municipal.

Segundo o órgão, a temperatura mínima foi de 18,2°C e a máxima estimada pode chegar a 31°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 35% à tarde.

Conforme a previsão, o dia será de nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuvas a partir da tarde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Acumulado de chuvas (mm) em outubro até 18h30 do dia 27:

Barreiro: 17,0 (15,4%)

Centro-Sul: 21,4 (19,4%)

Hipercentro: 3,2 (2,9%)

Leste: 21,2 (19,3%)

Nordeste: 33,6 (30,5%)

Noroeste: 42,2 (38,3%)

Norte: 26,6 (24,2%)

Oeste: 13,6 (12,4%)

Pampulha: 28,6 (26%)

Venda Nova: 25,3 (23%)

Média Climatológica de outubro: 110,1 mm