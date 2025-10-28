Assine
Tempo em BH: capital terá chuva nesta terça (28/10)?

Belo Horizonte teve temperatura mínima de 18,2°C e a máxima estimada pode chegar a 31°C; confira a previsão do tempo completa

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
28/10/2025 08:01

Nesta sexta-feira (15/11), o tempo permanece instável com chuvas em todas as regiões do estado de Minas Gerais
Belo Horizonte pode ter chuva com trovoadas e rajadas de vento nesta terça (28/10) crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press

Belo Horizonte pode registrar chuva com trovoadas e rajadas de ventos nesta terça-feira (28/10), de acordo com a Defesa Civil municipal.

Segundo o órgão, a temperatura mínima foi de 18,2°C e a máxima estimada pode chegar a 31°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 35% à tarde.

Conforme a previsão, o dia será de nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuvas a partir da tarde.

Acumulado de chuvas (mm) em outubro até 18h30 do dia 27:

  • Barreiro: 17,0 (15,4%)
  • Centro-Sul: 21,4 (19,4%)
  • Hipercentro: 3,2 (2,9%)
  • Leste: 21,2 (19,3%)
  • Nordeste: 33,6 (30,5%)
  • Noroeste: 42,2 (38,3%)
  • Norte: 26,6 (24,2%)
  • Oeste: 13,6 (12,4%)
  • Pampulha: 28,6 (26%)
  • Venda Nova: 25,3 (23%)

Média Climatológica de outubro: 110,1 mm

