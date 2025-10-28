Tempo em BH: capital terá chuva nesta terça (28/10)?
Belo Horizonte teve temperatura mínima de 18,2°C e a máxima estimada pode chegar a 31°C; confira a previsão do tempo completa
Belo Horizonte pode registrar chuva com trovoadas e rajadas de ventos nesta terça-feira (28/10), de acordo com a Defesa Civil municipal.
Segundo o órgão, a temperatura mínima foi de 18,2°C e a máxima estimada pode chegar a 31°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 35% à tarde.
Conforme a previsão, o dia será de nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuvas a partir da tarde.
Acumulado de chuvas (mm) em outubro até 18h30 do dia 27:
- Barreiro: 17,0 (15,4%)
- Centro-Sul: 21,4 (19,4%)
- Hipercentro: 3,2 (2,9%)
- Leste: 21,2 (19,3%)
- Nordeste: 33,6 (30,5%)
- Noroeste: 42,2 (38,3%)
- Norte: 26,6 (24,2%)
- Oeste: 13,6 (12,4%)
- Pampulha: 28,6 (26%)
- Venda Nova: 25,3 (23%)
Média Climatológica de outubro: 110,1 mm