MG: duas pessoas são presas com 230 ampolas de medicamento para emagrecer

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 236 ampolas de medicamento para emagrecimento sem qualquer documentação em Prata, no Triângulo Mineiro, nessa segunda-feira (13/10). A carga está avaliada em R$ 300 mil. Duas pessoas foram presas.

Os militares fizeram a abordagem do veículo que transportava as ampolas na rodovia MGC-497 porque o motorista transitava de maneira descontrolada, como estivesse com sono.

O carro foi parado e vistoriado. Todas as unidades do medicamento, usado nas canetas emagrecedoras, estavam escondidas atrás do ar-condicionado do veículo.

Um homem de 41 anos e uma mulher de 27 foram detidos em flagrante por descaminho. Eles informaram que compraram a medicação no Paraguai e pretendiam vendê-la em Goiânia, sem o pagamento de qualquer imposto.

Além das ampolas, cremes, perfumes e eletrodomésticos sem a documentação necessária estavam no veículo e foram apreendidos. Todo o material apreendido foi encaminhado à Receita Federal em Uberlândia.