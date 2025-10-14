Assine
TRANSPORTE ILEGAL

MG: duas pessoas são presas com 230 ampolas de medicamento para emagrecer

Carga foi avaliada em R$ 300 mil. Casal detido ainda transportava cremes, perfumes e eletrodomésticos de forma irregular em Prata, no Triângulo Mineiro

Vinicius Lemos - Especial para o EM
14/10/2025 16:12

Dois são presos com 230 unidades de medicamento sem documentação
Duas pessoas foram detidas com 230 unidades de medicamento para emagrecimento sem documentação crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PMMG

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 236 ampolas de medicamento para emagrecimento sem qualquer documentação em Prata, no Triângulo Mineiro, nessa segunda-feira (13/10). A carga está avaliada em R$ 300 mil. Duas pessoas foram presas.

Os militares fizeram a abordagem do veículo que transportava as ampolas na rodovia MGC-497 porque o motorista transitava de maneira descontrolada, como estivesse com sono.

O carro foi parado e vistoriado. Todas as unidades do medicamento, usado nas canetas emagrecedoras, estavam escondidas atrás do ar-condicionado do veículo.

Um homem de 41 anos e uma mulher de 27 foram detidos em flagrante por descaminho. Eles informaram que compraram a medicação no Paraguai e pretendiam vendê-la em Goiânia, sem o pagamento de qualquer imposto.

Além das ampolas, cremes, perfumes e eletrodomésticos sem a documentação necessária estavam no veículo e foram apreendidos. Todo o material apreendido foi encaminhado à Receita Federal em Uberlândia.

