Entenda a ligação entre um animal venenoso com a caneta emagrecedora

De hábitos exclusivamente noturnos, os monstros-de-gila têm a pele de fundo escuro com listras laranjas ou rosadas, que funcionam como camuflagem. O animal é dotado de uma estrutura externa chamada osteoderma, que funciona como uma espécie de armadura que o defende de predadores, como os falcões. Foto: Reprodução do Facebook VIDA Selvagem