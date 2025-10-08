BH inicia teste de táxis-lotação com veículos de até sete lugares

Quem utiliza táxis-lotação em Belo Horizonte poderá viajar em veículos com até sete lugares a partir desta quarta-feira (8/10). A Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) autorizou, em caráter experimental e temporário por 90 dias, o uso de veículos dessa modalidade.

Segundo a portaria, durante o período de teste, os veículos poderão operar com cinco a sete assentos, conforme atualização no regulamento do serviço. A iniciativa tem como objetivo avaliar os impactos da mudança sobre o transporte público coletivo e o serviço tradicional de táxi, além de atender à crescente demanda de usuários pelo modelo de corrida compartilhada.

A equipe técnica da Sumob será responsável por monitorar a operação e elaborar um relatório de avaliação ao final do período experimental. O estudo indicará se a medida poderá se tornar permanente. O documento também prevê que o teste poderá ser interrompido a qualquer momento, desde que os motoristas sejam comunicados com pelo menos um dia útil de antecedência, por meio do Sindicato dos Taxistas (Sincavir).

Além da ampliação da capacidade, no mês passado a prefeitura também estendeu o trajeto do táxi-lotação da Avenida Afonso Pena, incluindo ruas do bairro Serra, também em caráter experimental por 90 dias. A extensão da rota abrange trechos das avenidas Bandeirantes e do Cardoso (Praça do Cardoso), além das ruas Trifana, Serranos, Angustura, Capivari, Dr. Alípio Goulart, da Passagem, Desembargador Mário Matos, Corinto e Henrique Passini.

O percurso segue até o ponto inicial tradicional, na Avenida Afonso Pena, 328, passando por locais já atendidos pelo serviço, como Praça da Bandeira, Praça do Papa, Instituto Orizonti, Avenida José do Patrocínio Pontes, Estação Lagoinha e Centro de Belo Horizonte.