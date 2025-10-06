Assine
Governo de Minas abre inscrições para premiar Motoristas

Concurso premiará profissionais do transporte que se destacaram por tomarem medidas responsáveis na direção

06/10/2025 18:57

A foto tem uma Motocicleta ao centro da imagem, com um piloto de jaqueta laranja em cima dela. Um carro branco no lado esquerdo.
Governo de Minas abre concurso para premiar motoristas profissionais crédito: Seplag - MG

O Governo de Minas abriu as inscrições nesta segunda-feira (6/10) para a premiação do Motorista e Motociclista Padrão de Minas Gerais 2025. O prêmio visa valorizar os condutores profissionais que se destacam por atitudes responsáveis no trânsito e reforçar a necessidade do respeito às leis e a preservação da vida. 

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado no sábado (4/10) e é promovido pela Coordenadoria Estadual de Trânsito de Minas Gerais (CET-MG), da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 9/11 neste site

Podem participar motoristas e motociclistas que exercem atividade remunerada em Minas Gerais e que tenham, no mínimo, três anos de habilitação nas categorias A, B, D ou E, com a observação "EAR – Exerce Atividade Remunerada" registrada na CNH.

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição e anexar documentos obrigatórios, como CNH digital ou em PDF, além do histórico de condutor. Também poderão ser incluídos elogios, menções honrosas e certificados de cursos feitos nos últimos dois anos, que contarão pontos no processo seletivo.

O processo de seleção será composto por duas etapas: análise do tempo de habilitação e do prontuário do condutor nos últimos cinco anos, seguida da avaliação dos documentos comprobatórios enviados. A pontuação poderá chegar a 100 pontos, considerando critérios como ausência de infrações, tempo de habilitação, formação complementar e menções de destaque na atividade profissional.

Serão desclassificados candidatos que tenham registro de infrações graves ou gravíssimas, processos administrativos ou judiciais condenatórios nos últimos cinco anos. 

Os vencedores – classificados em 1º, 2º e 3º lugares em cada categoria – receberão medalha e certificação de Motorista Padrão 2025 na cerimônia de premiação que será realizada em dezembro, com destaque para o tipo de atividade exercida. O resultado final será divulgado no site da CET-MG até o dia 3/12.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

