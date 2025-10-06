Governo de Minas abre inscrições para premiar Motoristas

O Governo de Minas abriu as inscrições nesta segunda-feira (6/10) para a premiação do Motorista e Motociclista Padrão de Minas Gerais 2025. O prêmio visa valorizar os condutores profissionais que se destacam por atitudes responsáveis no trânsito e reforçar a necessidade do respeito às leis e a preservação da vida.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado no sábado (4/10) e é promovido pela Coordenadoria Estadual de Trânsito de Minas Gerais (CET-MG), da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 9/11 neste site.

Podem participar motoristas e motociclistas que exercem atividade remunerada em Minas Gerais e que tenham, no mínimo, três anos de habilitação nas categorias A, B, D ou E, com a observação "EAR – Exerce Atividade Remunerada" registrada na CNH.

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição e anexar documentos obrigatórios, como CNH digital ou em PDF, além do histórico de condutor. Também poderão ser incluídos elogios, menções honrosas e certificados de cursos feitos nos últimos dois anos, que contarão pontos no processo seletivo.

O processo de seleção será composto por duas etapas: análise do tempo de habilitação e do prontuário do condutor nos últimos cinco anos, seguida da avaliação dos documentos comprobatórios enviados. A pontuação poderá chegar a 100 pontos, considerando critérios como ausência de infrações, tempo de habilitação, formação complementar e menções de destaque na atividade profissional.

Serão desclassificados candidatos que tenham registro de infrações graves ou gravíssimas, processos administrativos ou judiciais condenatórios nos últimos cinco anos.

Os vencedores – classificados em 1º, 2º e 3º lugares em cada categoria – receberão medalha e certificação de Motorista Padrão 2025 na cerimônia de premiação que será realizada em dezembro, com destaque para o tipo de atividade exercida. O resultado final será divulgado no site da CET-MG até o dia 3/12.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima