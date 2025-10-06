Sem ensino médio, candidato aprovado não poderá se matricular na UFU

A Justiça Federal negou o pedido de um estudante de 16 anos que tentava se matricular na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) sem ter concluído o Ensino Médio. O jovem foi aprovado no vestibular da instituição e buscava a matrícula por meio de um Mandado de Segurança.

O estudante ainda cursava o 1º ano do Ensino Médio quando foi aprovado no processo seletivo, mas a decisão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6) foi unânime pela negativa.Segundo o relator, desembargador federal Miguel Angelo de Alvarenga Lopes, no momento em que o mandado foi impetrado, em dezembro de 2024, o estudante descumpria uma exigência expressa no edital da UFU, que era a conclusão do Ensino Médio.Ele destacou ainda que, embora a Justiça admita em alguns casos a flexibilização dessa exigência, como em situações em que o aluno já tenha finalizado o ensino médio, mas ainda não tenha recebido o certificado por motivos alheios à sua vontade, o caso não se enquadrava nessas exceções.

A decisão acompanhou o parecer do Ministério Público Federal (MPF), que defendeu que a aprovação no vestibular não substitui o requisito legal da conclusão do ensino médio.