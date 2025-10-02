Assine
VEJA O VÍDEO

Vídeo: homens arrombam carros no Bairro Carlos Prates, em BH

Ocorrência aconteceu na madrugada desta quinta-feira (2/10); moradores da região registraram cenas por meio de celulares

02/10/2025 18:45 - atualizado em 02/10/2025 18:49

Um carro prata, um carro branco e um carro preto estacionados em primeiro plano.
Moradores filmam dupla arrombando quatro veículos crédito: Redes sociais / Divulgação

Dois homens arrombaram quatro veículos na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (2/10). Moradores registraram cenas, por meio de celulares, em que a dupla abria os carros com a chave “micha”, cortava o alarme e levava pertences dos proprietários.

“Eles chegaram em um carro branco, agiram na maior tranquilidade, abrindo um veículo de cada vez”, contou uma moradora que não quis ser identificada.

Os carros são de pessoas que viajaram para BH e não fizeram o boletim de ocorrência. Na tarde desta quinta, a polícia esteve no local.

Ainda segundo a moradora, assaltos desse tipo não são comuns na região. “Há muitos moradores de rua, gente que arranha os veículos com objetos pontiagudos, mas desse jeito nunca vi aqui”, afirmou a mulher.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

