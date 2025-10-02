Vídeo: homens arrombam carros no Bairro Carlos Prates, em BH

Dois homens arrombaram quatro veículos na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (2/10). Moradores registraram cenas, por meio de celulares, em que a dupla abria os carros com a chave “micha”, cortava o alarme e levava pertences dos proprietários.

“Eles chegaram em um carro branco, agiram na maior tranquilidade, abrindo um veículo de cada vez”, contou uma moradora que não quis ser identificada.

Os carros são de pessoas que viajaram para BH e não fizeram o boletim de ocorrência. Na tarde desta quinta, a polícia esteve no local.

Ainda segundo a moradora, assaltos desse tipo não são comuns na região. “Há muitos moradores de rua, gente que arranha os veículos com objetos pontiagudos, mas desse jeito nunca vi aqui”, afirmou a mulher.



