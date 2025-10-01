Vídeo: mulher se arrisca no alto de prédio para limpar janela em MG
Moradores registraram em vídeo uma situação de risco no Centro de Patos de Minas na tarde desta quarta-feira (1º/10)
Uma mulher foi registrada em vídeo enquanto limpava a janela de um apartamento no Centro de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na tarde desta quarta-feira (1º/10).
Pessoas que passavam pelo local ficaram assustadas com o risco que ela corria em razão da altura e a filmaram enquanto trabalhava. As imagens foram enviadas à redação do jornal local Patos Hoje.
Nas imagens, ela aparece em pé sobre o peitoril, acessando a janela pelo lado de fora e correndo grande risco de queda.
Segundo o jornal local, o prédio, localizado na esquina das ruas Doutor Marcolino e Farnese Maciel, tem 15 andares, e a mulher realizava a limpeza no 13º andar.
