Assine
overlay
Início Gerais
PATOS DE MINAS

Vídeo: mulher se arrisca no alto de prédio para limpar janela em MG

Moradores registraram em vídeo uma situação de risco no Centro de Patos de Minas na tarde desta quarta-feira (1º/10)

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
01/10/2025 23:38

compartilhe

SIGA
x
Nas imagens, mulher fica em pé no peitoril para acessar o vidro pelo lado de fora
Nas imagens, mulher fica em pé no peitoril para acessar janela pelo lado de fora crédito: Imagens cedidas ao Jornal Patos Hoje/Reprodução

Uma mulher foi registrada em vídeo enquanto limpava a janela de um apartamento no Centro de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na tarde desta quarta-feira (1º/10).

Pessoas que passavam pelo local ficaram assustadas com o risco que ela corria em razão da altura e a filmaram enquanto trabalhava. As imagens foram enviadas à redação do jornal local Patos Hoje.

Leia Mais

Nas imagens, ela aparece em pé sobre o peitoril, acessando a janela pelo lado de fora e correndo grande risco de queda.

Segundo o jornal local, o prédio, localizado na esquina das ruas Doutor Marcolino e Farnese Maciel, tem 15 andares, e a mulher realizava a limpeza no 13º andar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

janela minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay