Vídeo: mulher se arrisca no alto de prédio para limpar janela em MG

Uma mulher foi registrada em vídeo enquanto limpava a janela de um apartamento no Centro de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na tarde desta quarta-feira (1º/10).

Pessoas que passavam pelo local ficaram assustadas com o risco que ela corria em razão da altura e a filmaram enquanto trabalhava. As imagens foram enviadas à redação do jornal local Patos Hoje.

Nas imagens, ela aparece em pé sobre o peitoril, acessando a janela pelo lado de fora e correndo grande risco de queda.

Segundo o jornal local, o prédio, localizado na esquina das ruas Doutor Marcolino e Farnese Maciel, tem 15 andares, e a mulher realizava a limpeza no 13º andar.

