Cidade na Grande BH adquire caminhão de coleta de lixo cor-de-rosa

A Prefeitura de Santa Luzia anunciou, nessa quinta-feira (25/9), a aquisição de um caminhão de coleta de lixo cor-de-rosa, que será usado exclusivamente pelas mulheres da equipe. O Executivo municipal afirma que o veículo representa “inclusão, diversidade e proteção das mulheres em nossa comunidade.” Em junho deste ano, pela primeira vez, mulheres foram contratadas para integrar a equipe de coleta de lixo da cidade.

Na lateral do caminhão, foram estampados números para denunciar atos de violência contra mulheres, como o 190. No anúncio da aquisição do veículo, as coletoras usaram uniforme rosa.

“Esperamos trazer essa representatividade para as mulheres de Santa Luzia”, afirmou a coletora Pamirre Miranda no evento em que a aquisição foi anunciada. A trabalhadora também disse que a presença feminina na posição mostra às meninas que “elas também podem ser o que elas quiserem”.

O caminhão cor-de-rosa foi anunciado pelo Executivo municipal no Instagram. Na publicação, os internautas avaliaram positivamente o veículo e as trabalhadoras. "Obrigada a todas vocês por deixarem nossa cidade mais limpa, cheirosa e limpa! O trabalho de vocês é muito digno. Parabéns", escreveu uma mulher nos comentários.

Mulheres na equipe

Em junho deste ano, a Prefeitura de Santa Luzia anunciou que, pela primeira vez, mulheres iriam integrar a equipe de coleta de lixo da cidade. Na ocasião, duas trabalhadoras foram contratadas.

Em junho deste ano, pela primeira vez, mulheres foram contratadas para integrar a equipe de coleta de lixo da cidade Reprodução Prefeitura de Santa Luzia

Já na capital mineira, a primeira vez que garis mulheres trabalharam em um caminhão de limpeza urbana foi em 2014. Na época, três trabalhadoras integraram a equipe.