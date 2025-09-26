Mestre de obras é atacado com golpes de picareta na cabeça em BH

Um mestre de obras, de 59 anos, foi gravemente ferido após ser atacado com uma picareta na cabeça por um pedreiro, de 51 anos, em uma obra no bairro Céu Azul, em Belo Horizonte (MG). O ataque aconteceu na noite dessa quinta (25/9). Segundo familiares, a vítima está internada em estado grave no Hospital Risoleta Neves, onde passará por cirurgia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os dois homens já tinham desavenças antigas. Na manhã do incidente, a confusão começou quando o mestre de obras chamou a atenção do pedreiro por um possível erro no preparo de uma massa usada na construção. Durante a discussão, a vítima teria jogado um tijolo no joelho do colega.

Horas depois, o pedreiro voltou armado com a picareta e desferiu golpes contra a cabeça e o rosto do mestre de obras. Outros trabalhadores intervieram, evitando que a vítima sofresse ferimentos ainda mais graves. O SAMU foi acionado, prestou os primeiros socorros no local e encaminhou a vítima para o hospital. A perícia também foi chamada.



O suspeito fugiu, mas foi localizado pela PM na casa da namorada, no bairro Mantiqueira, em Venda Nova, e preso. Ele foi levado à segunda central estadual do plantão digital e permanece à disposição da Justiça.