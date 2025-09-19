Assine
PATOS DE MINAS

MG: homem é morto por colega de quadrilha em tentativa de sequestro

Ao tentar sequestrar uma pessoa, um dos suspeitos ansiou acertá-la com um tiro e atingiu o comparsa

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
19/09/2025 17:37 - atualizado em 19/09/2025 17:39

Criminoso é morto por companheiro de quadrilha em tentativa de sequestro
Caso aconteceu em Patos de Minas crédito: PMMG/Divulgação

Um homem foi morto por um companheiro de um grupo criminoso na noite dessa quinta-feira (18/9), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Ao tentar sequestrar uma pessoa, um dos suspeitos ansiou acertá-la com um tiro e atingiu o comparsa.

O crime aconteceu Rua Padre Caldeira, no Centro da cidade. Quatro suspeitos abordaram um homem, e um deles tentava colocá-lo dentro de um carro. A vítima reagiu e, na tentativa de contê-lo, o criminoso atirou.

O alvo foi ferido de raspão, e a bala acabou acertando um comparsa do atirador. Enquanto ele era socorrido, o homem fugiu.

O baleado foi levado para o Hospital Regional e morreu. Ele tinha 19 anos. Os companheiros dele fugiram.

À Polícia Militar, o alvo dos sequestradores contou que o crime pode ter relação com um desacordo comercial, envolvendo um serviço. Ele foi contratado por um dos autores para instalar câmeras de vigilância, e o trabalho não foi feito.

