BH: técnica de enfermagem negra discriminada será indenizada

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma técnica de enfermagem que trabalhava em uma empresa operadora de saúde em Belo Horizonte será indenizada em R$ 5 mil, por danos morais, depois de ter sido discriminada por uma supervisora. De acordo com a 44ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, uma testemunha, ex-colega de trabalho da funcionária, disse a chefe já havia afirmado que “tinha um ranço” da profissional por ela ser negra e tatuada.

Segundo o ex-colega, ele também sofria preconceito por ser negro e homossexual e relatou que a supervisora impedia a técnica de enfermagem de atuar em outras unidades, sob a justificativa de que ela “não tinha perfil” por usar tatuagens e piercing. Conforme o relato, esses comentários ocorriam em reuniões e na presença de outros enfermeiros e supervisores, no setor administrativo.

Ainda de acordo com a testemunha, a supervisora adotava tratamento diferenciado com frequência, inclusive incentivando colegas a se afastarem da técnica de enfermagem. O ex-colega afirmou ter participado de reuniões em que o tema foi abordado, mas nunca presenciou reclamações sobre a conduta profissional dela. Relatou ainda que, ao controlar o ponto, constatou apenas uma ausência sem atestado. Nas demais faltas, sempre havia justificativa médica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para o relator, o desembargador Ricardo Marcelo Silva, o conjunto de provas autoriza a condenação. A decisão registrou que eventuais medidas adotadas pela empresa para prevenir o tipo de conduta verificado no processo não afastam sua responsabilidade pelos atos praticados. A condenação foi decidida em primeiro grau, no valor de R$ 5 mil, uma vez consideradas as circunstâncias de fato e o princípio da razoabilidade.

