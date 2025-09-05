Assine
PREVISÃO DO TEMPO

Tempo em BH: madrugada gelada, com sensação térmica bem abaixo de 0ºC

Frio e ar seco marcam esta sexta-feira (5/9) na capital mineira; veja recomendações da Defesa Civil para enfrentar este dia

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
05/09/2025 08:04 - atualizado em 05/09/2025 08:07

BH enfrenta tempo seco nesta sexta-feira (05/9)
BH enfrenta tempo seco nesta sexta-feira (05/9) crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

O belo-horizontino enfrenta uma manhã fria nesta sexta-feira (5/9), com mínima de 12,3 °C e previsão de máxima de 28 °C, segundo a Defesa Civil. O céu varia de claro a parcialmente nublado, e a umidade relativa do ar pode cair para cerca de 20% no período da tarde, exigindo atenção à hidratação e cuidados com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

Na Regional Oeste, a sensação térmica chegou a -5,3 °C às 6h, mesmo com mínima de 12,3 °C. Nas demais regionais da capital, as mínimas também foram baixas: Barreiro, 14,3 °C; Centro-Sul, 13 °C; Pampulha, 15,1 °C (sensação de 12,8 °C); e Venda Nova, 13,8 °C.

O ar seco e o frio matinal reforçam a necessidade de cuidados com a saúde ao longo do dia, conforme orienta a Defesa Civil.

Quais são os principais riscos à saúde?

  • Ressecamento da pele e mucosas;

  • Irritação nos olhos, boca e nariz;

  • Sangramentos nasais e lábios rachados;

  • Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;

  • Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.  

O que fazer?

  • Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;

  • Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;

  • Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares; evite exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele. 

  • Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;

  • Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;

    Risco de estiagem exige uso consciente de água tratada 

Segundo a pneumologista Michelle Andreata, “nessa época do ano, com esse alerta, a gente tem que prestar atenção, principalmente, na hidratação. Não só hidratação de via oral, mas também hidratar olhos e pele, e umidificar o ambiente. Para quem tem doenças respiratórias, é importante seguir a medicação para evitar crises”. 

A baixa umidade pode provocar problemas respiratórios, irritações nos olhos e na pele, além de aumentar o risco de incêndios florestais. Entre os cuidados recomendados, estão a hidratação constante, o uso de umidificadores ou toalhas molhadas em ambientes fechados e evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia.

