Tempo em BH: madrugada gelada, com sensação térmica bem abaixo de 0ºC
Frio e ar seco marcam esta sexta-feira (5/9) na capital mineira; veja recomendações da Defesa Civil para enfrentar este dia
O belo-horizontino enfrenta uma manhã fria nesta sexta-feira (5/9), com mínima de 12,3 °C e previsão de máxima de 28 °C, segundo a Defesa Civil. O céu varia de claro a parcialmente nublado, e a umidade relativa do ar pode cair para cerca de 20% no período da tarde, exigindo atenção à hidratação e cuidados com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.
Na Regional Oeste, a sensação térmica chegou a -5,3 °C às 6h, mesmo com mínima de 12,3 °C. Nas demais regionais da capital, as mínimas também foram baixas: Barreiro, 14,3 °C; Centro-Sul, 13 °C; Pampulha, 15,1 °C (sensação de 12,8 °C); e Venda Nova, 13,8 °C.
O ar seco e o frio matinal reforçam a necessidade de cuidados com a saúde ao longo do dia, conforme orienta a Defesa Civil.
Quais são os principais riscos à saúde?
-
Ressecamento da pele e mucosas;
-
Irritação nos olhos, boca e nariz;
-
Sangramentos nasais e lábios rachados;
-
Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
-
Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.
O que fazer?
-
Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
-
Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
-
Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares; evite exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.
-
Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
-
Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
Segundo a pneumologista Michelle Andreata, “nessa época do ano, com esse alerta, a gente tem que prestar atenção, principalmente, na hidratação. Não só hidratação de via oral, mas também hidratar olhos e pele, e umidificar o ambiente. Para quem tem doenças respiratórias, é importante seguir a medicação para evitar crises”.
A baixa umidade pode provocar problemas respiratórios, irritações nos olhos e na pele, além de aumentar o risco de incêndios florestais. Entre os cuidados recomendados, estão a hidratação constante, o uso de umidificadores ou toalhas molhadas em ambientes fechados e evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia.