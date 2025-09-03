Cemig promove evento que une adoção de pets e combate a "gatos" de energia

“Gato de verdade é legal. Gato de energia, não!” Com esse slogan, a Cemig promove nesta sexta-feira (5/9), em Belo Horizonte, um evento especial que alia a adoção de animais resgatados à conscientização sobre os riscos das ligações clandestinas de energia. A ação que já passou por outras quatro cidades do estado vai acontecer das 16h às 19h, no edifício-sede da companhia, localizado na Avenida Barbacena, 1200, no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul da capital.

A iniciativa em conjunto com as ONGs Bast Adotar e SOS Gatinhos vai além da simples adoção de animais. O evento busca associar o cuidado com a vida e a responsabilidade social à segurança da comunidade. As ligações clandestinas de energia, conhecidas como “gatos” colocam em risco não apenas quem os pratica, mas também vizinhos e clientes regulares, podendo provocar curtos-circuitos, incêndios, sobrecarga no sistema, queima de aparelhos, de equipamentos, acidentes graves e até fatais.

Belo Horizonte é a quinta cidade mineira a receber o evento de adoção, que já passou em agosto por Uberlândia (Triângulo), Montes Claros (Norte), Pouso Alegre (Sul) e Juiz de Fora (Zona da Mata). BH, no entanto, não será a última parada. Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, também está na rota da iniciativa, embora a data ainda não tenha sido definida. As informações sobre dia e local da próxima edição serão divulgadas nas redes sociais da companhia.

A diretora de Comunicação e Marketing da Cemig, Cristiana Kumaira, destaca que a ação reforça o papel social da companhia. “Além de combater o furto de energia, a campanha também sensibiliza os consumidores, estimulando a adoção consciente de pets, em uma iniciativa que envolve responsabilidade social e proteção dos animais, além da segurança da comunidade”, afirma.

Na capital mineira, estarão disponíveis para adoção gatos resgatados de diferentes idades, desde filhotes até adultos. Segundo a organização, todos já foram castrados, vacinados e vermifugados.

Para levar um amigo para casa, é necessário ter no mínimo 18 anos, apresentar documento com foto e comprovante de endereço atualizado. Outro critério essencial é que a casa esteja preparada com janelas teladas e barreiras de proteção contra a fuga para garantir a segurança dos animais.

Além de abrir espaço para os interessados em adotar, a Cemig também engajou seus empregados em apoio à causa. Foram instaladas caixas de arrecadação nas unidades da empresa para receber ração, sachês, patês, brinquedos e outros itens, que doados aos abrigos participantes da feira.

“Para adotar um gato de verdade, visite a feira ou procure os abrigos parceiros”, completa a diretora.

Furto de energia é crime

O furto de energia elétrica, é crime e pode resultar em sérias consequências legais e financeiras. A prática pode ser enquadrada de duas formas pelo Código Penal Brasileiro: furto qualificado ou estelionato.

Se a prática envolver o desvio direto da energia da rede, trata-se do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, com pena de reclusão de até quatro anos, além de multa referente a toda energia consumida e não faturada.

Já em casos de adulteração do medidor, configura-se o crime de estelionato, previsto no artigo 171, cuja pena pode chegar a cinco anos de prisão, também acompanhada de multa.

Além de ser uma infração penal, a ligação clandestina traz prejuízos para todos os consumidores. Parte da energia furtada é repassada para a conta dos clientes regulares, dentro dos limites estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e também impacta financeiramente as distribuidoras.

"Se souber de um ‘gato’ de energia, denuncie através do 116", conclui a diretora. As denúncias são anônimas, sigilosas e devem conter o máximo de detalhes possível para facilitar a verificação do local.

Para mais informações, acesse o site da Cemig.



Serviço

Evento de Adoção de Pets Cemig

Data e horário: 5 de setembro, sexta-feira, das 16h às 19h

Local: Edifício-sede da Cemig | Endereço: Avenida Barbacena, 1.200 - Santo Agostinho

Edifício-sede da Cemig | Endereço: Avenida Barbacena, 1.200 - Santo Agostinho Pré-requisitos: ser maior de 18 anos, apresentar documento de identidade e comprovante de residência. Também precisa ter as janelas de sua residência totalmente teladas e com proteção contra a fuga de animais.

ser maior de 18 anos, apresentar documento de identidade e comprovante de residência. Também precisa ter as janelas de sua residência totalmente teladas e com proteção contra a fuga de animais. Mais informações: Cemig

