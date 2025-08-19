Trinta bairros de Nova Lima podem ficar sem água nesta terça-feira (19)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Trinta bairros de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água, nesta terça-feira (19/8), devido a uma manutenção operacional programada.

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o fornecimento de água será normalizado, de forma gradativa, no decorrer da noite de hoje.

A Copasa informou que os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a lista de bairros:

