ATENÇÃO, MORADORES

Trinta bairros de Nova Lima podem ficar sem água nesta terça-feira (19)

Manutenção operacional programada pode causar intermitência no abastecimento que será restabelecido de forma gradativa

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
19/08/2025 08:48

Torneira pingando água
Bairros de Nova Lima, na Grande BH, podem ficar sem água crédito: Reprodução/Flickr

Trinta bairros de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água, nesta terça-feira (19/8), devido a uma manutenção operacional programada.

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o fornecimento de água será normalizado, de forma gradativa, no decorrer da noite de hoje.

A Copasa informou que os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a lista de bairros:

  • Bela Vista
  • Bosque Residencial Jambreiro
  • Cabeceiras
  • Canto Da Mata II
  • Cariocas
  • Ipê
  • Ipê da Serra
  • Jardim Serrano
  • José De Almeida
  • Le Cottage
  • Matozinhos
  • Mirante Da Mata
  • Ouro Velho Mansões
  • Parque Aurilândia
  • Pau Pombo
  • Residencial Sul
  • Residencial Vale Das Araras
  • Silicoticos
  • Vila Aparecida
  • Vila Industrial I
  • Vila Industrial II
  • Vila Madeira
  • Vila Maria Do Carmo
  • Vila Nova Betania
  • Vila Odete
  • Vila São José Primeira Seção
  • Vila São José Segunda Seção
  • Vila São José Terceira Seção
  • Village Royale
  • Ville De Montagne

