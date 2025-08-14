Bairros de BH e Nova Lima podem ficar sem água nesta quinta-feira (14/8)
As possíveis intermitências são decorrentes de uma manutenção emergencial, de acordo com a Copasa. Confira quais são os bairros que podem ser afetados
Bairros em Belo Horizonte e em Nova Lima, na Região Metropolitana na capital mineira, podem sofrer intermitências no abastecimento de água nesta quinta-feira (14/8). A informação é da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). De acordo com a empresa, a possível falta de água ocorre para uma manutenção emergencial.
Ao todo, são 47 bairros na capital e 11 em Nova Lima. A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra gradativamente na madrugada desta sexta-feira (15/08).
A Copasa não informou detalhes sobre a manutenção emergencial. Ainda de acordo com a companhia, imóveis que possuem caixas d'água e estão localizados nos bairros afetados podem não sofrer impactos.
Confira os bairros
Belo Horizonte
- Aarão Reis
- Acaba Mundo
- Alto Vera Cruz
- Anchieta
- Baleia
- Barroca
- Belvedere
- Carmo
- Centro
- Cidade Jardim
- Comiteco
- Coração de Jesus
- Cruzeiro
- Das Mansões
- Estoril
- Estrela
- Fazendinha
- Grajaú
- Gutierrez
- Luxemburgo
- Mangabeiras
- Marçola
- Monte São José
- Nossa Senhora da Aparecida
- Nossa Senhora da Conceição
- Nossa Senhora de Fátima
- Nossa Senhora do Rosário
- Novo São Lucas
- Olhos D’Água
- Santa Efigênia
- Santa Isabel
- Santa Lúcia
- Santa Rita de Cássia
- Santo Agostinho
- Santo Antônio
- São Bento
- São Geraldo
- São Jorge II
- São Lucas
- São Pedro
- Savassi
- Serra
- Sion
- Vila Barragem Santa Lúcia
- Vila Fumec
- Vila Novo São Lucas
- Vila Paris
Nova Lima
-
Ipê
-
Jardim da Torre
-
Jardim das Mangabeiras
-
Jardináveis
-
Piemonte
-
Serra do Curral Del Rey
-
Vale do Sereno
-
Vale dos Cristais
-
Vila Castela
-
Vila da Serra
-
Village Terrasse