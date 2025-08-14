Bairros de BH e Nova Lima podem ficar sem água nesta quinta-feira (14/8)

Bairros em Belo Horizonte e em Nova Lima, na Região Metropolitana na capital mineira, podem sofrer intermitências no abastecimento de água nesta quinta-feira (14/8). A informação é da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). De acordo com a empresa, a possível falta de água ocorre para uma manutenção emergencial.

Ao todo, são 47 bairros na capital e 11 em Nova Lima. A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra gradativamente na madrugada desta sexta-feira (15/08).

A Copasa não informou detalhes sobre a manutenção emergencial. Ainda de acordo com a companhia, imóveis que possuem caixas d'água e estão localizados nos bairros afetados podem não sofrer impactos.

Confira os bairros

Belo Horizonte

Aarão Reis

Acaba Mundo

Alto Vera Cruz

Anchieta

Baleia

Barroca

Belvedere

Carmo

Centro

Cidade Jardim

Comiteco

Coração de Jesus

Cruzeiro

Das Mansões

Estoril

Estrela

Fazendinha

Grajaú

Gutierrez

Luxemburgo

Mangabeiras

Marçola

Monte São José

Nossa Senhora da Aparecida

Nossa Senhora da Conceição

Nossa Senhora de Fátima

Nossa Senhora do Rosário

Novo São Lucas

Olhos D’Água

Santa Efigênia

Santa Isabel

Santa Lúcia

Santa Rita de Cássia

Santo Agostinho

Santo Antônio

São Bento

São Geraldo

São Jorge II

São Lucas

São Pedro

Savassi

Serra

Sion

Vila Barragem Santa Lúcia

Vila Fumec

Vila Novo São Lucas

Vila Paris

Nova Lima