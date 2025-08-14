Assine
MANUTENÇÃO

Bairros de BH e Nova Lima podem ficar sem água nesta quinta-feira (14/8)

As possíveis intermitências são decorrentes de uma manutenção emergencial, de acordo com a Copasa. Confira quais são os bairros que podem ser afetados

14/08/2025 16:39

A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, no decorrer da madrugada desta sexta-feira (15/08)
A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, no decorrer da madrugada desta sexta-feira (15/08)

Bairros em Belo Horizonte e em Nova Lima, na Região Metropolitana na capital mineira, podem sofrer intermitências no abastecimento de água nesta quinta-feira (14/8). A informação é da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). De acordo com a empresa, a possível falta de água ocorre para uma manutenção emergencial. 

Ao todo, são 47 bairros na capital e 11 em Nova Lima. A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra gradativamente na madrugada desta sexta-feira (15/08).

A Copasa não informou detalhes sobre a manutenção emergencial. Ainda de acordo com a companhia, imóveis que possuem caixas d'água e estão localizados nos bairros afetados podem não sofrer impactos. 

Confira os bairros

Belo Horizonte

  • Aarão Reis
  • Acaba Mundo
  • Alto Vera Cruz
  • Anchieta
  • Baleia
  • Barroca
  • Belvedere
  • Carmo
  • Centro
  • Cidade Jardim
  • Comiteco
  • Coração de Jesus
  • Cruzeiro
  • Das Mansões
  • Estoril
  • Estrela
  • Fazendinha
  • Grajaú
  • Gutierrez
  • Luxemburgo
  • Mangabeiras
  • Marçola
  • Monte São José
  • Nossa Senhora da Aparecida
  • Nossa Senhora da Conceição
  • Nossa Senhora de Fátima
  • Nossa Senhora do Rosário
  • Novo São Lucas
  • Olhos D’Água
  • Santa Efigênia
  • Santa Isabel
  • Santa Lúcia
  • Santa Rita de Cássia
  • Santo Agostinho
  • Santo Antônio
  • São Bento
  • São Geraldo
  • São Jorge II
  • São Lucas
  • São Pedro
  • Savassi
  • Serra
  • Sion
  • Vila Barragem Santa Lúcia
  • Vila Fumec
  • Vila Novo São Lucas
  • Vila Paris

Nova Lima

  • Ipê

  • Jardim da Torre

  • Jardim das Mangabeiras

  • Jardináveis

  • Piemonte

  • Serra do Curral Del Rey

  • Vale do Sereno

  • Vale dos Cristais

  • Vila Castela

  • Vila da Serra

  • Village Terrasse

