Tempo em BH: qual a previsão para o feriadão na capital?

Belo Horizonte inicia o feriado de Assunção de Nossa Senhora, nesta sexta-feira (15/8), com manhãs frias e céu predominando claro a parcialmente nublado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima prevista para a capital varia entre 13°C e 15°C, enquanto a máxima deve alcançar 26°C.

Não há previsão de chuva, e o vento sopra de leste, com intensidade fraca a moderada. No início da manhã, pode haver névoa seca em alguns pontos da cidade, condição, semelhante a uma fumaça, que resulta da combinação de fatores como o acúmulo de poeira, a baixa umidade relativa do ar e a fumaça de queimadas que ocorrem na região e em áreas vizinhas, segundo o Inmet.

Segundo o órgão, o fim de semana também será de tempo firme. No sábado (16/8), a capital terá mínimas entre 13°C e 15°C e máximas próximas de 27°C. No domingo (17/8), as temperaturas se mantêm estáveis, com céu aberto e baixa umidade relativa do ar à tarde.

Alerta para baixa umidade

O Inmet emitiu aviso meteorológico para índices críticos de umidade relativa do ar — entre 20% e 30% — em várias regiões de Minas, incluindo Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Sul/Sudoeste, Oeste, Noroeste e Norte. No Triângulo, a umidade pode cair abaixo de 20%.

O ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) é que a umidade relativa do ar esteja na faixa dos 60%. Abaixo desse percentual, a umidade pode oferecer riscos à saúde, como desidratação, irritações respiratórias e agravação de doenças, como asma e bronquite.

O tempo seco requer alguns cuidados especiais com a saúde. Recomenda-se umidificar os ambientes com vaporizadores, baldes com água ou toalhas molhadas, além de se proteger do sol e abusar da hidratação. Outra orientação fundamental é evitar os exercícios físicos ao ar livre ou qualquer exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Quais são as recomendações da Defesa Civil?

Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

E como fica o tempo em Minas?

A passagem de uma frente fria seguida de alta pressão pode aumentar a nebulosidade nesta sexta, trazendo chuvas fracas e isoladas para alguns municípios. No entanto, essa condição não atinge a Região Metropolitana de Belo Horizonte. A partir de sábado, o tempo seco volta a predominar em todo o território mineiro.

As temperaturas variam bastante pelo estado. No Norte, as máximas chegam a 33°C, como em Montalvânia e Unaí. No Sul, Monte Verde deve registrar mínima de apenas 4°C e possibilidade de geada. Governador Valadares terá calor de até 28°C, enquanto cidades da Zona da Mata, como Juiz de Fora e Viçosa, ficam entre 21°C e 26°C.

O Inmet ressalta que, devido ao feriado municipal em Belo Horizonte, a previsão só voltará a ser atualizada na próxima segunda-feira (18/8).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quais as menores temperaturas do ano em BH?