Comunidades tradicionais recorrem à Justiça por danos da mineração de lítio

Comunidades indígenas e ribeirinhas do Vale do Jequitinhonha entraram com uma ação na Justiça, nesta quarta-feira (13/8), contra a exploração de lítio na região e suas consequências para o meio ambiente e a saúde da população.

O Projeto “Grota do Cirilo”, da Sigma Mineração S.A, localizado nos municípios de Araçuaí e Itinga, constitui o maior complexo de mineração de lítio em operação no Brasil, em área superior a 450 hectares. Poluição sonora e atmosférica, adoecimento de idosos e rachaduras em casas são algumas das denúncias feitas por José Uelton Gomes, de 25 anos, morador do distrito de Poços Dantas, no Vale do Jequitinhonha, que é alvo da exploração há mais de uma década.

Morando há 200 metros de uma pilha de rejeitos, ele conta ao Estado de Minas que já presenciou adoecimentos e mortes de vizinhos, por condições respiratórias agravadas pela exposição de poeira que a comunidade passa. “Aqui você dorme e acorda respirando poeira. O que a mineradora pensa é em produção, não está nem aí para a comunidade. Nós ficamos inseguros com tanta exposição à poeira.”

Ele ainda descreve que algumas paredes de sua residência estão rachadas, devido às explosões diárias que acontecem na região. “O impacto aqui é visível, só não vê quem não quer. Eles falam que não são responsáveis pelas rachaduras, mas foi depois que começaram as explosões que as casas começaram a rachar. Aqui está uma situação feia de se ver.”

Lideranças ocupam fazenda em protesto

Líderes dos povos Pankararu e Pataxó iniciaram, há duas semanas, uma ocupação da Fazenda Cristal, próximo a área explorada pela mineração de lítio. O ato busca impedir a venda da propriedade a grupos estrangeiros de mineração e chamar atenção para as denúncias da comunidade local.

“Essa luta é pela vida. O que está acontecendo no Vale do Jequitinhonha é mais um capítulo do racismo ambiental no Brasil. As mineradoras chegam prometendo futuro, mas só deixam destruição, poeira tóxica e medo. Estamos aqui porque não temos outra escolha”, declara ToaKaninã Pankararu, liderança da ocupação.



A ação judicial movida contra a Sigma Mineração S.A. tramita na 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções em Araçuaí. As comunidades tradicionais pedem indenização por danos morais e materiais no valor de R$2,4 milhões, além da concessão de medida de urgência.

Toda a mobilização acontece a três meses da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP), que acontecerá em Belém, capital do Pará. É a primeira vez que o evento acontece na Amazônia, região importante para o clima mundial.

“Em pleno ano em que o Brasil sedia a COP, quando o mundo volta os olhos para nossa responsabilidade climática, comunidades indígenas e ribeirinhas do Vale do Jequitinhonha seguem sofrendo os impactos irreversíveis da mineração predatória. Esta ação é mais do que uma disputa judicial, é um ato de resistência a um modelo que sacrifica vidas e ecossistemas dos mais vulneráveis”, destaca a advogada da causa, Rizzia Froes.



Ao EM, a Sigma Mineração S.A afirma que o pedido de indenização, protocolado nesta quarta-feira (13/8), não se trata de uma ação envolvendo comunidades tradicionais, mas de apenas uma família da região. A empresa ainda destaca que a medida não envolve órgãos como o Ministério Público.



