TikTok vai dar prêmio de R$ 300 mil para textos literário inéditos
Qualquer brasileiro maior de 18 anos, mesmo sem seguidores ou publicações prévias na plataforma, pode se inscrever
compartilheSiga no
Inscrições
Para concorrer, o autor deve se inscrever na primeira fase, que ocorre de 11 a 30 de agosto. A inscrição exige o envio de uma sinopse em PDF, entre 1.000 e 1.500 palavras, por meio do site oficial do concurso livrosdofuturo.com. A seleção será feita por leitores contratados de cada editora, que escolherão 50 semifinalistas por gênero.
Após essa etapa, o concurso continuará em fases. De 29 a 30 de setembro os semifinalistas devem gravar e postar um vídeo em seus perfis no TikTok explicando a ideia do livro. Do dia 1° ao dia 11 de outubro, terá uma votação pública onde serão escolhidos 20 autores por gênero.
De 15 de outubro a 1 de novembro os 20 autores escolhidos pelo público deverão enviar um manuscrito completo de 30 mil a 100 mil palavras, que será avaliado por um júri, formado por representantes das editoras, autores convidados e criadores de conteúdo do BookTok.
Os vencedores, sendo um autor por gênero, serão anunciados em 12 de Janeiro de 2026. E os livros publicados a partir de fevereiro do ano que vêm.
Quem pode se inscrever?
- Brasileiros maiores de 18 anos, residentes no Brasil ou no exterior.
- Não há exigência mínima de seguidores ou número de publicações.
Ainda de acordo com a plataforma podem ser enviadas obras originais e inéditas, escritas em português. Obras com coautoria são permitidas, com até 2 autores, desde que a inscrição seja feita em conjunto. E o material não pode conter conteúdo gerado por IA nem violar direitos autorais de terceiros.
Prêmio
Além da publicação das obras, de acordo com a plataforma, cada autor receberá R$ 10 mil em adiantamento de royalties, sob responsabilidade das editoras, e terá à disposição mais de R$ 300 mil para a divulgação do lançamento de seus livros, tanto dentro quanto fora do TikTok, além de um incentivo imediato de dez mil reais.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
De acordo com o TikTok, a plataforma possui mais de 60 milhões de vídeos publicados globalmente sobre BookTok e as buscas brasileiras relacionadas a livros no aplicativo dobraram nos últimos seis meses em relação aos seis meses anteriores.
*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos