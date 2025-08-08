TikTok vai dar prêmio de R$ 300 mil para textos literário inéditos

Para concorrer, o autor deve se inscrever na primeira fase, que ocorre de 11 a 30 de agosto. A inscrição exige o envio de uma sinopse em PDF, entre 1.000 e 1.500 palavras, por meio do site oficial do concurso livrosdofuturo.com. A seleção será feita por leitores contratados de cada editora, que escolherão 50 semifinalistas por gênero.

Após essa etapa, o concurso continuará em fases. De 29 a 30 de setembro os semifinalistas devem gravar e postar um vídeo em seus perfis no TikTok explicando a ideia do livro. Do dia 1° ao dia 11 de outubro, terá uma votação pública onde serão escolhidos 20 autores por gênero.

De 15 de outubro a 1 de novembro os 20 autores escolhidos pelo público deverão enviar um manuscrito completo de 30 mil a 100 mil palavras, que será avaliado por um júri, formado por representantes das editoras, autores convidados e criadores de conteúdo do BookTok.

Os vencedores, sendo um autor por gênero, serão anunciados em 12 de Janeiro de 2026. E os livros publicados a partir de fevereiro do ano que vêm.

Quem pode se inscrever?

Brasileiros maiores de 18 anos, residentes no Brasil ou no exterior.

Não há exigência mínima de seguidores ou número de publicações. Ainda de acordo com a plataforma podem ser enviadas obras originais e inéditas, escritas em português. Obras com coautoria são permitidas, com até 2 autores, desde que a inscrição seja feita em conjunto. E o material não pode conter conteúdo gerado por IA nem violar direitos autorais de terceiros.

Prêmio

Além da publicação das obras, de acordo com a plataforma, cada autor receberá R$ 10 mil em adiantamento de royalties, sob responsabilidade das editoras, e terá à disposição mais de R$ 300 mil para a divulgação do lançamento de seus livros, tanto dentro quanto fora do TikTok, além de um incentivo imediato de dez mil reais.

De acordo com o TikTok, a plataforma possui mais de 60 milhões de vídeos publicados globalmente sobre BookTok e as buscas brasileiras relacionadas a livros no aplicativo dobraram nos últimos seis meses em relação aos seis meses anteriores.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos