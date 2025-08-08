Assine
TikTok vai dar prêmio de R$ 300 mil para textos literário inéditos

Qualquer brasileiro maior de 18 anos, mesmo sem seguidores ou publicações prévias na plataforma, pode se inscrever

Maria Antônia Rebouças*
Repórter
08/08/2025 18:53

Silhueta de mão que segura aparelho celular no app do Tiktok; imagem meramente ilustrativa
Tiktok promove concurso literario após sucesso do nicho BookTok crédito: Solen F./Flickr
A partir da próxima segunda-feira (11/8), autores independentes podem se inscrever no primeiro concurso literário da plataforma TikTok no Brasil. O concurso irá premiar três obras inéditas, com direito a contrato de publicação, visibilidade na plataforma e incentivos para o autor. Qualquer brasileiro maior de 18 anos, mesmo sem seguidores ou publicações prévias na plataforma pode se inscrever.
 
 
As três obras premiadas serão romance jovem, suspense e fantasia. De acordo com a plataforma, batizado de “Livros do Futuro”, o projeto é uma parceria com as editoras Globo Livros, HarperCollins e Record e tem como objetivo descobrir autores independentes do BookTok (comunidade no TikTok focada em livros e literatura, onde criadores de conteúdo compartilham resenhas, recomendações e discussões sobre obras literárias).
 
 

Inscrições 

Para concorrer, o autor deve se inscrever na primeira fase, que ocorre de 11 a 30 de agosto. A inscrição exige o envio de uma sinopse em PDF, entre 1.000 e 1.500 palavras, por meio do site oficial do concurso livrosdofuturo.com. A seleção será feita por leitores contratados de cada editora, que escolherão 50 semifinalistas por gênero.

Após essa etapa, o concurso continuará em fases. De 29 a 30 de setembro os semifinalistas devem gravar e postar um vídeo em seus perfis no TikTok explicando a ideia do livro.  Do dia 1° ao dia 11 de outubro, terá uma votação pública onde serão escolhidos 20 autores por gênero.

De 15 de outubro a 1 de novembro os 20 autores escolhidos pelo público deverão enviar um manuscrito completo de 30 mil a 100 mil palavras, que será avaliado por um júri, formado por representantes das editoras, autores convidados e criadores de conteúdo do BookTok.

Os vencedores, sendo um autor por gênero, serão anunciados em 12 de Janeiro de 2026. E os livros publicados a partir de fevereiro do ano que vêm. 

Quem pode se inscrever?

  • Brasileiros maiores de 18 anos, residentes no Brasil ou no exterior.
  • Não há exigência mínima de seguidores ou número de publicações.

Ainda de acordo com a plataforma podem ser enviadas obras originais e inéditas, escritas em português. Obras com coautoria são permitidas, com até 2 autores, desde que a inscrição seja feita em conjunto. E o material não pode conter conteúdo gerado por IA nem violar direitos autorais de terceiros.

  

Prêmio

Além da publicação das obras, de acordo com a plataforma, cada autor receberá R$ 10 mil em adiantamento de royalties, sob responsabilidade das editoras, e terá à disposição mais de R$ 300 mil para a divulgação do lançamento de seus livros, tanto dentro quanto fora do TikTok, além de um incentivo imediato de dez mil reais.

De acordo com o TikTok, a plataforma possui mais de 60 milhões de vídeos publicados globalmente sobre BookTok e as buscas brasileiras relacionadas a livros no aplicativo dobraram nos últimos seis meses em relação aos seis meses anteriores.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

overflay